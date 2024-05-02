В России хотят ввести «Карту русского»

02 мая 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Алиханов заявил, что тема репатриации является очень важной, для этого и нужна «Карта русского» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России хотят ввести «Карту русского», которая позволит россиянам, находящимся за рубежом, и их детям вернуться в страну. Также она может облегчить безвизовый въезд в иностранные государства и проблему дефицита кадров. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Мы продолжаем настаивать на том, что нужно внедрить „Карту русского“. Мы все ее преимущества описывали, представляли в правительство», — передают «Ведомости» слова Алиханова. Он добавил, что тема репатриации развивается, согласно указу президента РФ Владимира Путина, и считается очень важной. Губернатор региона объяснил, что такая карта позволит русским и их детям вернуться в Россию, облегчит безвизовый въезд и даст возможность поступления на бюджет в российские университеты. Карту смогут получить те, кто является выходцами из РФ, или потомки русских. Алиханов считает, что «Карта русского» может стать одним из решений проблемы дефицита трудовых кадров в России, наряду с образовательными программами, повышением эффективности труда и изменениями в миграционной политике. Ранее Путин дал правительству поручение продумать меры по репатриации россиян в случае их незаконной депортации из недружественных стран. До этого был утвержден список таких государств, в него вошло порядка 50 стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России хотят ввести «Карту русского», которая позволит россиянам, находящимся за рубежом, и их детям вернуться в страну. Также она может облегчить безвизовый въезд в иностранные государства и проблему дефицита кадров. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Мы продолжаем настаивать на том, что нужно внедрить „Карту русского“. Мы все ее преимущества описывали, представляли в правительство», — передают «Ведомости» слова Алиханова. Он добавил, что тема репатриации развивается, согласно указу президента РФ Владимира Путина, и считается очень важной. Губернатор региона объяснил, что такая карта позволит русским и их детям вернуться в Россию, облегчит безвизовый въезд и даст возможность поступления на бюджет в российские университеты. Карту смогут получить те, кто является выходцами из РФ, или потомки русских. Алиханов считает, что «Карта русского» может стать одним из решений проблемы дефицита трудовых кадров в России, наряду с образовательными программами, повышением эффективности труда и изменениями в миграционной политике. Ранее Путин дал правительству поручение продумать меры по репатриации россиян в случае их незаконной депортации из недружественных стран. До этого был утвержден список таких государств, в него вошло порядка 50 стран.