Мигрант обманом выселил из дома семью пропавшего без вести бойца СВО

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Дочь бойца СВО, пропавшего без вести, обратилась за помощью к президенту РФ Фото:

В селе Самарское Азовского района Ростовской области мигрант обманом завладел жильем семьи бойца СВО, пропавшего без вести. Об этом рассказала дочь военнослужащего, 14-летняя Маша.

«В декабре 2023 г. мигрант, как-то смог сделать доверенность от имени ее отца и оформить на себя вторую половину дома в селе Самарское Азовского района Ростовской области, разделил участок и продал его своим родственникам», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со слов девочки. Дочь бойца обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину. Известно, что глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить историю девочки и ее матери.

В 2023 году в Сочи семья бойца СВО лишилась единственного жилья из-за долгов перед микрофинансовой организацией. Глава семьи в настоящее время находится в зоне СВО, а его семья вынуждена снимать жилье, сообщал «Коммерсант». В январе Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обмана семьи участника СВО в Липецке, сообщили в пресс-службе ведомства «Ленте.ру».

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В селе Самарское Азовского района Ростовской области мигрант обманом завладел жильем семьи бойца СВО, пропавшего без вести. Об этом рассказала дочь военнослужащего, 14-летняя Маша. «В декабре 2023 г. мигрант, как-то смог сделать доверенность от имени ее отца и оформить на себя вторую половину дома в селе Самарское Азовского района Ростовской области, разделил участок и продал его своим родственникам», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со слов девочки. Дочь бойца обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину. Известно, что глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить историю девочки и ее матери. В 2023 году в Сочи семья бойца СВО лишилась единственного жилья из-за долгов перед микрофинансовой организацией. Глава семьи в настоящее время находится в зоне СВО, а его семья вынуждена снимать жилье, сообщал «Коммерсант». В январе Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обмана семьи участника СВО в Липецке, сообщили в пресс-службе ведомства «Ленте.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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