Мигрант обманом выселил из дома семью пропавшего без вести бойца СВО

03 мая 2024 в 05:09 Размер текста - 17 +

Дочь бойца СВО, пропавшего без вести, обратилась за помощью к президенту РФ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В селе Самарское Азовского района Ростовской области мигрант обманом завладел жильем семьи бойца СВО, пропавшего без вести. Об этом рассказала дочь военнослужащего, 14-летняя Маша. «В декабре 2023 г. мигрант, как-то смог сделать доверенность от имени ее отца и оформить на себя вторую половину дома в селе Самарское Азовского района Ростовской области, разделил участок и продал его своим родственникам», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со слов девочки. Дочь бойца обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину. Известно, что глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить историю девочки и ее матери. В 2023 году в Сочи семья бойца СВО лишилась единственного жилья из-за долгов перед микрофинансовой организацией. Глава семьи в настоящее время находится в зоне СВО, а его семья вынуждена снимать жилье, сообщал « Коммерсант» . В январе Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обмана семьи участника СВО в Липецке, сообщили в пресс-службе ведомства «Ленте.ру». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Самарское Азовского района Ростовской области мигрант обманом завладел жильем семьи бойца СВО, пропавшего без вести. Об этом рассказала дочь военнослужащего, 14-летняя Маша. «В декабре 2023 г. мигрант, как-то смог сделать доверенность от имени ее отца и оформить на себя вторую половину дома в селе Самарское Азовского района Ростовской области, разделил участок и продал его своим родственникам», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со слов девочки. Дочь бойца обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину. Известно, что глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить историю девочки и ее матери. В 2023 году в Сочи семья бойца СВО лишилась единственного жилья из-за долгов перед микрофинансовой организацией. Глава семьи в настоящее время находится в зоне СВО, а его семья вынуждена снимать жилье, сообщал «Коммерсант». В январе Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обмана семьи участника СВО в Липецке, сообщили в пресс-службе ведомства «Ленте.ру».