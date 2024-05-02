Ученые повысили эффективность лекарства от эпилепсии

03 мая 2024 в 03:37 Размер текста - 17 +

В России ведутся исследования по улучшению лекарства от эпилепсии Фото: Георгий Бергал © URA.RU Российские ученые нашли способ повысить эффективность лекарства от эпилепсии — карбамазепина. Об этом рассказала кандидат химических наук, старший научный сотрудник лаборатории физической химии лекарственных соединений Института химии растворов имени Крестова РАН Татьяна Волкова. «Карбамазепин плохо растворяется в организме человека. Однако при добавлении поверхностно-активных веществ, например, циклодекстрина, показатель растворимости увеличился в семь раз по сравнению с исходным препаратом. Дальнейшие исследования позволят установить, применим ли данный подход к другим наполнителям, повышающим растворимость лекарств», — передает газета «Известия» ссылаясь на слова Волковой. Как говорится в материале, повышение растворимости карбамазепина значительно усиливает его эффективность как лекарства от эпилепсии. Этот препарат применяется как антиконвульсант и при лечении других заболеваний, отмечает издание. Ранее ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) начали разработку биологически активных противовоспалительных препаратов. Авторам работы удалось повысить биологическую активность вещества, которое помогает заживлять раны, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские ученые нашли способ повысить эффективность лекарства от эпилепсии — карбамазепина. Об этом рассказала кандидат химических наук, старший научный сотрудник лаборатории физической химии лекарственных соединений Института химии растворов имени Крестова РАН Татьяна Волкова. «Карбамазепин плохо растворяется в организме человека. Однако при добавлении поверхностно-активных веществ, например, циклодекстрина, показатель растворимости увеличился в семь раз по сравнению с исходным препаратом. Дальнейшие исследования позволят установить, применим ли данный подход к другим наполнителям, повышающим растворимость лекарств», — передает газета «Известия» ссылаясь на слова Волковой. Как говорится в материале, повышение растворимости карбамазепина значительно усиливает его эффективность как лекарства от эпилепсии. Этот препарат применяется как антиконвульсант и при лечении других заболеваний, отмечает издание. Ранее ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) начали разработку биологически активных противовоспалительных препаратов. Авторам работы удалось повысить биологическую активность вещества, которое помогает заживлять раны, передает RT.