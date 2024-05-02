02 мая 2024

Командующий ВСУ Павлюк заявил о главных планах России на 2024 год

Командующий ВСУ Павлюк заявил о планах России взять Харьков и Сум
© Служба новостей «URA.RU»
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Павлюк назвал главные цели ВС РФ Фото:
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Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что у России есть якобы план по захвату Харькова или Сум. При этом он смог оценить реализацию этих планов. Об этом он заявил в интервью газете The Times.

«Наши спецслужбы говорят, что в России действительно есть план взятия Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать», — передает слова Павлюка The Times. Он также назвал главными целями ВС РФ на текущий год якобы захват ДНР и ЛНР, а также Запорожской области.

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Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что у России есть якобы план по захвату Харькова или Сум. При этом он смог оценить реализацию этих планов. Об этом он заявил в интервью газете The Times. «Наши спецслужбы говорят, что в России действительно есть план взятия Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать», — передает слова Павлюка The Times. Он также назвал главными целями ВС РФ на текущий год якобы захват ДНР и ЛНР, а также Запорожской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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