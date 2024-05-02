Командующий ВСУ Павлюк заявил о главных планах России на 2024 год

Павлюк назвал главные цели ВС РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что у России есть якобы план по захвату Харькова или Сум. При этом он смог оценить реализацию этих планов. Об этом он заявил в интервью газете The Times.
«Наши спецслужбы говорят, что в России действительно есть план взятия Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать», —
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