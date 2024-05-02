Командующий ВСУ Павлюк заявил о главных планах России на 2024 год

Командующий ВСУ Павлюк заявил о планах России взять Харьков и Сум

03 мая 2024 в 04:46 Размер текста - 17 +

Павлюк назвал главные цели ВС РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что у России есть якобы план по захвату Харькова или Сум. При этом он смог оценить реализацию этих планов. Об этом он заявил в интервью газете The Times. «Наши спецслужбы говорят, что в России действительно есть план взятия Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать», — передает слова Павлюка The Times. Он также назвал главными целями ВС РФ на текущий год якобы захват ДНР и ЛНР, а также Запорожской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что у России есть якобы план по захвату Харькова или Сум. При этом он смог оценить реализацию этих планов. Об этом он заявил в интервью газете The Times. «Наши спецслужбы говорят, что в России действительно есть план взятия Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать», — передает слова Павлюка The Times. Он также назвал главными целями ВС РФ на текущий год якобы захват ДНР и ЛНР, а также Запорожской области.