02 мая 2024

Reuters: российские военные зашли на занятую войсками США базу в Нигере

© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащие России вошли на авиабазу в Нигере, где размещены войска США. Об этом сообщили источники в пентагоне.

«Российские военнослужащие поселились на территории авиабазы 101 в Нигере, где размещены американские войска», — передает информацию источников агентство Reuters. По данным журналистов, Штаты заявили властям Нигерии, что их военнослужащие не могут находиться на одной территории с российскими военными. Известно, что сейчас россияне используют отдельный ангар на авиабазе.

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Военнослужащие России вошли на авиабазу в Нигере, где размещены войска США. Об этом сообщили источники в пентагоне. «Российские военнослужащие поселились на территории авиабазы 101 в Нигере, где размещены американские войска», — передает информацию источников агентство Reuters. По данным журналистов, Штаты заявили властям Нигерии, что их военнослужащие не могут находиться на одной территории с российскими военными. Известно, что сейчас россияне используют отдельный ангар на авиабазе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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