Reuters: российские военные зашли на занятую войсками США базу в Нигере

03 мая 2024 в 04:53 Размер текста - 17 +

Военнослужащие России вошли на авиабазу в Нигере, где размещены войска США. Об этом сообщили источники в пентагоне. «Российские военнослужащие поселились на территории авиабазы 101 в Нигере, где размещены американские войска», — передает информацию источников агентство Reuters. По данным журналистов, Штаты заявили властям Нигерии, что их военнослужащие не могут находиться на одной территории с российскими военными. Известно, что сейчас россияне используют отдельный ангар на авиабазе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие России вошли на авиабазу в Нигере, где размещены войска США. Об этом сообщили источники в пентагоне. «Российские военнослужащие поселились на территории авиабазы 101 в Нигере, где размещены американские войска», — передает информацию источников агентство Reuters. По данным журналистов, Штаты заявили властям Нигерии, что их военнослужащие не могут находиться на одной территории с российскими военными. Известно, что сейчас россияне используют отдельный ангар на авиабазе.