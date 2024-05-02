Reuters: российские военные зашли на занятую войсками США базу в Нигере

Военнослужащие России вошли на авиабазу в Нигере, где размещены войска США. Об этом сообщили источники в пентагоне.
«Российские военнослужащие поселились на территории авиабазы 101 в Нигере, где размещены американские войска», — передает информацию источников агентство Reuters. По данным журналистов, Штаты заявили властям Нигерии, что их военнослужащие не могут находиться на одной территории с российскими военными. Известно, что сейчас россияне используют отдельный ангар на авиабазе.
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Военнослужащие России вошли на авиабазу в Нигере, где размещены войска США. Об этом сообщили источники в пентагоне. «Российские военнослужащие поселились на территории авиабазы 101 в Нигере, где размещены американские войска», — передает информацию источников агентство Reuters. По данным журналистов, Штаты заявили властям Нигерии, что их военнослужащие не могут находиться на одной территории с российскими военными. Известно, что сейчас россияне используют отдельный ангар на авиабазе.