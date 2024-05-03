Россияне с нарушениями сна просят Путина легализовать доступ к лекарству

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Люди с нарушениями сна более десяти лет лишены возможности легально получить лечение Фото:

Россияне с серьезными нарушениями сна обратились к президенту РФ Владимиру Путину за разрешением ввоза модафинила, единственного лекарства, помогающего им бороться с приступами сонливости, которые приводят к обморокам. Такое обращение подготовило общественное объединение «Рацио».

«Россияне, страдающие от тяжелых нарушений сна, записали открытое обращение к президенту Владимиру Путину. Они просят разрешить ввоз в страну модафинила — это единственное лекарство, которое позволяет им бороться с приступами резкой дневной сонливости», — передает «Коммерсант», ссылаясь на письмо. Речь идет о людях, страдающих «приступами непреодолимой сонливости и приступы внезапного засыпания». Это заболевание приводят к обморокам, затуманенности, дезадаптации и снижению трудоспособности.

В 2012 году препарат был включен в перечень наркотических и психотропных веществ, оборот которых в России ограничен. Психиатры и сомнологи подтверждают, что с тех пор пациенты фактически остались без медицинской помощи, пишет газета.

Многие лекарства, в том числе жизненно важные, пропали с полок аптек из-за санкций против РФ. URA.RU рассказывает, какие препараты исчезли, а какие появились для их замены.

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Россияне с серьезными нарушениями сна обратились к президенту РФ Владимиру Путину за разрешением ввоза модафинила, единственного лекарства, помогающего им бороться с приступами сонливости, которые приводят к обморокам. Такое обращение подготовило общественное объединение «Рацио». «Россияне, страдающие от тяжелых нарушений сна, записали открытое обращение к президенту Владимиру Путину. Они просят разрешить ввоз в страну модафинила — это единственное лекарство, которое позволяет им бороться с приступами резкой дневной сонливости», — передает «Коммерсант», ссылаясь на письмо. Речь идет о людях, страдающих «приступами непреодолимой сонливости и приступы внезапного засыпания». Это заболевание приводят к обморокам, затуманенности, дезадаптации и снижению трудоспособности. В 2012 году препарат был включен в перечень наркотических и психотропных веществ, оборот которых в России ограничен. Психиатры и сомнологи подтверждают, что с тех пор пациенты фактически остались без медицинской помощи, пишет газета. Многие лекарства, в том числе жизненно важные, пропали с полок аптек из-за санкций против РФ. URA.RU рассказывает, какие препараты исчезли, а какие появились для их замены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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