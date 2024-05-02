Суд в Москве арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank

03 мая 2024 в 02:42 Размер текста - 17 +

Суд арестовал активы и счета «дочек» иностранных банков в России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU По решению Арбитражного суда Москвы были арестованы активы JPMorgan и акции Commerzbank. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд арестовал 100% акций АО „Коммерцбанк (Евразия)“ и денежные средства на банковских счетах, открытых в Commerzbank, JPMorgan и их российских „дочках“. По иску Транскапиталбанка (ТКБ) арестованы средства на сумму 12,3 млн евро, то есть около 1,2 млрд рублей», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Москвы. Арестованы ценные бумаги и недвижимое имущество, которое принадлежит компаниям. Судебный иск Транскапиталбанка был подан из-за препятствий, которые мешали переводить деньги финансовой организации. Эти трудности появились после ввода санкций США против ТКБ, отмечает издание. Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на средства в размере 439,5 млн долларов и активы крупнейшего инвестиционного банка США JPMorgan в России. Иск был подан банком ВТБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По решению Арбитражного суда Москвы были арестованы активы JPMorgan и акции Commerzbank. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд арестовал 100% акций АО „Коммерцбанк (Евразия)“ и денежные средства на банковских счетах, открытых в Commerzbank, JPMorgan и их российских „дочках“. По иску Транскапиталбанка (ТКБ) арестованы средства на сумму 12,3 млн евро, то есть около 1,2 млрд рублей», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Москвы. Арестованы ценные бумаги и недвижимое имущество, которое принадлежит компаниям. Судебный иск Транскапиталбанка был подан из-за препятствий, которые мешали переводить деньги финансовой организации. Эти трудности появились после ввода санкций США против ТКБ, отмечает издание. Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на средства в размере 439,5 млн долларов и активы крупнейшего инвестиционного банка США JPMorgan в России. Иск был подан банком ВТБ.