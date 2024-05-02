02 мая 2024

Суд в Москве арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд арестовал активы и счета «дочек» иностранных банков в России Фото:

По решению Арбитражного суда Москвы были арестованы активы JPMorgan и акции Commerzbank. Об этом говорится в судебных материалах.

«Суд арестовал 100% акций АО „Коммерцбанк (Евразия)“ и денежные средства на банковских счетах, открытых в Commerzbank, JPMorgan и их российских „дочках“. По иску Транскапиталбанка (ТКБ) арестованы средства на сумму 12,3 млн евро, то есть около 1,2 млрд рублей», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Москвы.

Арестованы ценные бумаги и недвижимое имущество, которое принадлежит компаниям. Судебный иск Транскапиталбанка был подан из-за препятствий, которые мешали переводить деньги финансовой организации. Эти трудности появились после ввода санкций США против ТКБ, отмечает издание.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на средства в размере 439,5 млн долларов и активы крупнейшего инвестиционного банка США JPMorgan в России. Иск был подан банком ВТБ.

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По решению Арбитражного суда Москвы были арестованы активы JPMorgan и акции Commerzbank. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд арестовал 100% акций АО „Коммерцбанк (Евразия)“ и денежные средства на банковских счетах, открытых в Commerzbank, JPMorgan и их российских „дочках“. По иску Транскапиталбанка (ТКБ) арестованы средства на сумму 12,3 млн евро, то есть около 1,2 млрд рублей», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Москвы. Арестованы ценные бумаги и недвижимое имущество, которое принадлежит компаниям. Судебный иск Транскапиталбанка был подан из-за препятствий, которые мешали переводить деньги финансовой организации. Эти трудности появились после ввода санкций США против ТКБ, отмечает издание. Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на средства в размере 439,5 млн долларов и активы крупнейшего инвестиционного банка США JPMorgan в России. Иск был подан банком ВТБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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