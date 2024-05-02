В Москве началась репетиция парада Победы

В Москве начала репетиция парада в честь 79-летия Победы. Об этом сообщают журналисты.
«Репетиция парада в честь 79-летия Победы проходит в Москве. По традиции, колонну военной техники, которая пройдет по Красной Площади, возглавил танк Т-34-85», — передают РИА Новости. Также по Тверской улице уже прошли бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», БТР-80. В ходе репетиции можно увидеть пусковые установки стратегических ракетных комплексов «Ярс».
Ранее сообщалось, что для проведения репетиции парада в Москве временно будет закрыто движение на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади. Доступ на Красную площадь для посетителей ограничен.
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