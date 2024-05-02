02 мая 2024

В Москве началась репетиция парада Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция Парада Победы. 26 апреля 2024. Москва, военная техника, репетиция парада москва, репетиция парада победы
Для проведения репетиции парада временно перекрыто движение на нескольких улицах столицы Фото:

В Москве начала репетиция парада в честь 79-летия Победы. Об этом сообщают журналисты.

«Репетиция парада в честь 79-летия Победы проходит в Москве. По традиции, колонну военной техники, которая пройдет по Красной Площади, возглавил танк Т-34-85», — передают РИА Новости. Также по Тверской улице уже прошли бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», БТР-80. В ходе репетиции можно увидеть пусковые установки стратегических ракетных комплексов «Ярс».

Ранее сообщалось, что для проведения репетиции парада в Москве временно будет закрыто движение на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади. Доступ на Красную площадь для посетителей ограничен.

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В Москве начала репетиция парада в честь 79-летия Победы. Об этом сообщают журналисты. «Репетиция парада в честь 79-летия Победы проходит в Москве. По традиции, колонну военной техники, которая пройдет по Красной Площади, возглавил танк Т-34-85», — передают РИА Новости. Также по Тверской улице уже прошли бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», БТР-80. В ходе репетиции можно увидеть пусковые установки стратегических ракетных комплексов «Ярс». Ранее сообщалось, что для проведения репетиции парада в Москве временно будет закрыто движение на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади. Доступ на Красную площадь для посетителей ограничен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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