Бывший помощник генсека ООН: Украину спасут только переговоры

03 мая 2024 в 07:18 Размер текста - 17 +

Запад обманул Украину, сделав ее полем боя за свои интересы, заявил фон Шуленбург Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украину в урегулировании конфликта спасут только мирные переговоры. Без достижения соглашения Киев рискует потерять часть территорий. Об этом сообщил бывший помощник генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург. «Мы должны попытаться достичь мира путем переговоров. На мой взгляд, это единственная возможность, которая остается на сегодняшний день», — заявил фон Шуленбург в интервью изданию Weltwoche . Он добавил, что без мирного соглашения страна может потерять часть своих территорий из-за боевых действий и неоднородности внутренней политики. Кроме того, экс-помощник генсека ООН отметил, что западные страны обманули Киев, сделав ее полем боя за собственные геополитические интересы. Страна разрушается, украинцы проливают кровь, поэтому у Киева больше нет будущего, заключил фон Шуленбург. Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал своего коллегу, лидера Белоруссии Александра Лукашенко, в предложении вернуться к рассмотрению Стамбульского договора. Идея возобновления работы над этим документом совместно с Украиной может стать путем к урегулированию конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украину в урегулировании конфликта спасут только мирные переговоры. Без достижения соглашения Киев рискует потерять часть территорий. Об этом сообщил бывший помощник генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург. «Мы должны попытаться достичь мира путем переговоров. На мой взгляд, это единственная возможность, которая остается на сегодняшний день», — заявил фон Шуленбург в интервью изданию Weltwoche. Он добавил, что без мирного соглашения страна может потерять часть своих территорий из-за боевых действий и неоднородности внутренней политики. Кроме того, экс-помощник генсека ООН отметил, что западные страны обманули Киев, сделав ее полем боя за собственные геополитические интересы. Страна разрушается, украинцы проливают кровь, поэтому у Киева больше нет будущего, заключил фон Шуленбург. Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал своего коллегу, лидера Белоруссии Александра Лукашенко, в предложении вернуться к рассмотрению Стамбульского договора. Идея возобновления работы над этим документом совместно с Украиной может стать путем к урегулированию конфликта.