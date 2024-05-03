Бывший помощник генсека ООН: Украину спасут только переговоры

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Запад обманул Украину, сделав ее полем боя за свои интересы, заявил фон Шуленбург Фото:
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Украину в урегулировании конфликта спасут только мирные переговоры. Без достижения соглашения Киев рискует потерять часть территорий. Об этом сообщил бывший помощник генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург.

«Мы должны попытаться достичь мира путем переговоров. На мой взгляд, это единственная возможность, которая остается на сегодняшний день», — заявил фон Шуленбург в интервью изданию Weltwoche. Он добавил, что без мирного соглашения страна может потерять часть своих территорий из-за боевых действий и неоднородности внутренней политики.

Кроме того, экс-помощник генсека ООН отметил, что западные страны обманули Киев, сделав ее полем боя за собственные геополитические интересы. Страна разрушается, украинцы проливают кровь, поэтому у Киева больше нет будущего, заключил фон Шуленбург.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал своего коллегу, лидера Белоруссии Александра Лукашенко, в предложении вернуться к рассмотрению Стамбульского договора. Идея возобновления работы над этим документом совместно с Украиной может стать путем к урегулированию конфликта.

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Украину в урегулировании конфликта спасут только мирные переговоры. Без достижения соглашения Киев рискует потерять часть территорий. Об этом сообщил бывший помощник генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург. «Мы должны попытаться достичь мира путем переговоров. На мой взгляд, это единственная возможность, которая остается на сегодняшний день», — заявил фон Шуленбург в интервью изданию Weltwoche. Он добавил, что без мирного соглашения страна может потерять часть своих территорий из-за боевых действий и неоднородности внутренней политики. Кроме того, экс-помощник генсека ООН отметил, что западные страны обманули Киев, сделав ее полем боя за собственные геополитические интересы. Страна разрушается, украинцы проливают кровь, поэтому у Киева больше нет будущего, заключил фон Шуленбург. Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал своего коллегу, лидера Белоруссии Александра Лукашенко, в предложении вернуться к рассмотрению Стамбульского договора. Идея возобновления работы над этим документом совместно с Украиной может стать путем к урегулированию конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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