02 мая 2024

В России предложили легализовать продажи красивых автономеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Адресники. Сургут, гаи, госавтоинспекция, гибдд
С начала спецоперации выросли цены на регистрационные знаки с буквами СВО Фото:

В России хотят ввести официальные продажи красивых автомобильных номеров. Это необходимо для пополнения федерального бюджета и ликвидации черного рынка. Об этом говорится в обращении депутатов Госдумы к главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко. В документе уточняется, что с начала спецоперации выросли цены на регистрационные знаки с буквами СВО. Их стоимость может достигать 5 млн рублей.

«В РФ существует масштабный серый рынок по продаже государственных регистрационных знаков. Его объем до сих пор не получил должной оценки специалистов <…> Стоимость знаков варьируется от 150 тыс. рублей до 5 млн рублей», — передают содержание документа «Известия».

Уточняется, что ранее правительство разработало проект постановления по созданию механизма госаукционов по продаже регистрационных номеров. В рамках таких аукционов россияне могут купить регистрационные знаки через портал «Госуслуги». Однако документ не был утвержден, пишет газета.

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В России хотят ввести официальные продажи красивых автомобильных номеров. Это необходимо для пополнения федерального бюджета и ликвидации черного рынка. Об этом говорится в обращении депутатов Госдумы к главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко. В документе уточняется, что с начала спецоперации выросли цены на регистрационные знаки с буквами СВО. Их стоимость может достигать 5 млн рублей. «В РФ существует масштабный серый рынок по продаже государственных регистрационных знаков. Его объем до сих пор не получил должной оценки специалистов <…> Стоимость знаков варьируется от 150 тыс. рублей до 5 млн рублей», — передают содержание документа «Известия». Уточняется, что ранее правительство разработало проект постановления по созданию механизма госаукционов по продаже регистрационных номеров. В рамках таких аукционов россияне могут купить регистрационные знаки через портал «Госуслуги». Однако документ не был утвержден, пишет газета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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