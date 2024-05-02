В России предложили легализовать продажи красивых автономеров

03 мая 2024 в 03:52 Размер текста - 17 +

С начала спецоперации выросли цены на регистрационные знаки с буквами СВО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В России хотят ввести официальные продажи красивых автомобильных номеров. Это необходимо для пополнения федерального бюджета и ликвидации черного рынка. Об этом говорится в обращении депутатов Госдумы к главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко. В документе уточняется, что с начала спецоперации выросли цены на регистрационные знаки с буквами СВО. Их стоимость может достигать 5 млн рублей. «В РФ существует масштабный серый рынок по продаже государственных регистрационных знаков. Его объем до сих пор не получил должной оценки специалистов <…> Стоимость знаков варьируется от 150 тыс. рублей до 5 млн рублей», — передают содержание документа «Известия». Уточняется, что ранее правительство разработало проект постановления по созданию механизма госаукционов по продаже регистрационных номеров. В рамках таких аукционов россияне могут купить регистрационные знаки через портал «Госуслуги». Однако документ не был утвержден, пишет газета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России хотят ввести официальные продажи красивых автомобильных номеров. Это необходимо для пополнения федерального бюджета и ликвидации черного рынка. Об этом говорится в обращении депутатов Госдумы к главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко. В документе уточняется, что с начала спецоперации выросли цены на регистрационные знаки с буквами СВО. Их стоимость может достигать 5 млн рублей. «В РФ существует масштабный серый рынок по продаже государственных регистрационных знаков. Его объем до сих пор не получил должной оценки специалистов <…> Стоимость знаков варьируется от 150 тыс. рублей до 5 млн рублей», — передают содержание документа «Известия». Уточняется, что ранее правительство разработало проект постановления по созданию механизма госаукционов по продаже регистрационных номеров. В рамках таких аукционов россияне могут купить регистрационные знаки через портал «Госуслуги». Однако документ не был утвержден, пишет газета.