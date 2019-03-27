Эксперты: официальные данные о числе мигрантов занижены Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Каждый девятый житель Свердловской области — мигрант: такие цифры предоставили «URA.RU» в ГУ МВД по Свердловской области. По данным полиции, на 31 декабря 2018 на миграционном учете состоял 398 281 иностранец. С учетом численности населения Свердловской области (4 млн 315 тыс. человек — данные Росстата), мигранты составляют около 9,2% от проживающих в регионе.

«Лидерами по въезду на территорию региона традиционно остаются граждане Таджикистана — 51231 (30,4% от общего количества въехавших), граждане Киргизии — 35663 (21,2%), граждане Узбекистана — 23190 (13,8%)», — рассказал агентству пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам экспертов, реальное число мигрантов больше, чем в официальной статистике. «Это связано с тем, что потерять легальный статус в России мигранту очень легко (например, забыл продлить патент или работодатель не заплатил за тебя налог), — рассказал „URA.RU“ Михаил Вандышев, социолог, доцент Уральского федерального университета. — Люди теряют легальный статус, сами иногда не зная об этом. Но оценить масштабы этого явления сложно».

Также, по его словам, есть сложности с детьми мигрантов. «Раньше статистика их не видела, но с 2011 года ведется учет всех, включая людей до 17 лет, и сейчас все дети мигрантов, даже грудные дети, фиксируются, — говорит социолог. — Но вопрос о том, насколько они охвачены системой образования, — с этим есть проблемы. В Москве было исследование, которое проводил социолог Дмитрий Полетаев: порядка 20% детей мигрантов не посещают школы и детские сады». Проблемам, связанным с мигрантами, был посвящен последний выпуск ток-шоу «Бай-бай, стигма» в Ельцин Центре в Екатеринбурге.

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области в 2018 году привлекли к административной ответственности 6856 человек, 346 иностранцев выдворены с территории РФ. Также полицейские возбудили 1096 уголовных дел.