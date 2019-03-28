27 марта 2019

В Кировограде прогремела серия мощных взрывов. ВИДЕО

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 02:25
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Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, взрыв, ядерный удар
Взрывы были слышны почти во всем городеФото: depositphotos.com © URA.RU

Вечером 27 марта в Кропивницком [бывший Кировоград] погремели сразу несколько мощных взрывов. В домах выбиты окна, пострадали по меньшей мере три человека.

Первый взрыв, как пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ и рассказы очевидцев, прогремел на газовой заправке рядом с автостоянкой и школой №20. Позже местные жители сообщили примерно о четырех взрывах, которые были слышны почти во всем городе.

В результате инциденты целый микрорайон оказался обесточенным. В прилегающих к месту взрывов домах выбиты окна, есть информация о трех пострадавших. Сейчас на месте работают почти полсотни пожарных и 10 единиц техники — горят порядка четырех грузовых машин и десяти легковых. По одной из версий, взорвалась цистерна с газом.

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