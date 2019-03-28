Взрывы были слышны почти во всем городе Фото: depositphotos.com © URA.RU

Вечером 27 марта в Кропивницком [бывший Кировоград] погремели сразу несколько мощных взрывов. В домах выбиты окна, пострадали по меньшей мере три человека.

Первый взрыв, как пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ и рассказы очевидцев, прогремел на газовой заправке рядом с автостоянкой и школой №20. Позже местные жители сообщили примерно о четырех взрывах, которые были слышны почти во всем городе.

В результате инциденты целый микрорайон оказался обесточенным. В прилегающих к месту взрывов домах выбиты окна, есть информация о трех пострадавших. Сейчас на месте работают почти полсотни пожарных и 10 единиц техники — горят порядка четырех грузовых машин и десяти легковых. По одной из версий, взорвалась цистерна с газом.