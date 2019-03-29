На сайте городской администрации Екатеринбурга появились фотографии того, как чистят город после ночного снегопада. По мнению источника в окружении мэра, коммунальщики развили такую активность не просто так. На кону — их кресла.
Как ранее сообщало «URA.RU», 31 марта мэр Екатеринбурга Александр Высокинский запланировал объезд городских улиц с целью проверить, как ведется уборка. Мэр настроен решительно — для тех, кто не справляется со своими обязанностями по организации уборки, могут последовать кадровые решения.
По данным источника агентства, мэр намерен определить худший по качеству уборки район и за это уволить заместителя главы райадминистрации по благоустройству. Самих глав городских районов пока трогать не будут. «Главы получили срок, чтобы оправдать свое существование. Поэтому начнут с заместителей: поучительно для всех, очевидная предпосылка к увольнению руководителя района», — объяснил стратегию источник в аппарате главы города.
В администрации уточнили, что мэр города маршрут воскресной поездки держит в секрете, чтобы появляться в разных районах города внезапно, чтобы в тех местах не смогли специально подготовиться к его приезду.