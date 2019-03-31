Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев высмеял религиозность лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова. Своим мнением Соловьев поделился на личной странице в Instagram.
«Ленина на них нет. Вылетели бы из партии в момент», — подписал снимок Соловьев. Так он высказался о религиозности представителей партии КПРФ, которая изначально не присуща коммунистической идеологии. На снимке Зюганов с Георгиевской ленточкой, прикрепленной к пиджаку, ставит свечку в храме. Он совершает религиозный обряд в окружении других представителей партии.
Большинство подписчиков Соловьева согласились с абсурдностью ситуации. «Ленин говорил что религия это опиум для народа», — напомнил haman4r. «Коммунисты стали православно-капиталистами? Утеха какая», — отметил trapezund1. «Да это смешно просто. Вера изначально отвергнута коммунизмом», — добавил alex_fetcher.
Ранее Зюганов резко высказался о Ельцин Центре. Он назвал культурный комплекс «гадюшником» и потребовал его «уничтожить». На Урале ответили лидеру КПРФ, а бывший коммунист объяснил «URA.RU» суть заявления Зюганова.