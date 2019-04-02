Губернатор Текслер обсудит с прокурором «больную» тему челябинского бизнеса

Новый глава Челябинской области Алексей Текслер 2 апреля проведет встречу с прокурором региона Виталием Лопиным. Предполагается обсудить вопрос о радикальном сокращении наружной рекламы в Челябинске, сообщает присутствующий на совещании главы надзорного ведомства с бизнесменами корреспондент «URA.RU».
«У меня сегодня встреча с врио губернатора Алексеем Текслером», — заявил Лопин пришедшим к нему представителям общественных организаций поддержки бизнеса. Среди вопросов, которые предполагается обсудить, будет ситуация с уличной рекламой.
«Состояние уличной рекламы в числе прочих вопросов я буду обсуждать сегодня на встрече с врио губернатора, в том числе в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС», — ответил Лопин на слова руководителя рекламной фирмы «Армада Аутдор» Андрея Лубягина. Последний пожаловался, что до конца года в столице Южного Урала исчезнет до половины наружной рекламы. Глава надзорного ведомства заметил, что «убрал бы все, потому что в этом виде реклама никого не устраивает».
Как уже сообщало «URA.RU», новый глава Челябинской области успел провести встречи с начальником УФСБ Юрием Никитиным и руководителем полицейского главка Андреем Сергеевым.