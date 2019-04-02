01 апреля 2019

Губернатор Текслер обсудит с прокурором «больную» тему челябинского бизнеса

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 14:44
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Пресс-конференция прокурора Виталия Лопина. Челябинск, лопин виталий
Виталий Лопин обсудит с губернатором вопрос, болезненный для челябинского бизнесаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Новая власть в Челябинской области

Новый глава Челябинской области Алексей Текслер 2 апреля проведет встречу с прокурором региона Виталием Лопиным. Предполагается обсудить вопрос о радикальном сокращении наружной рекламы в Челябинске, сообщает присутствующий на совещании главы надзорного ведомства с бизнесменами корреспондент «URA.RU».

«У меня сегодня встреча с врио губернатора Алексеем Текслером», — заявил Лопин пришедшим к нему представителям общественных организаций поддержки бизнеса. Среди вопросов, которые предполагается обсудить, будет ситуация с уличной рекламой.

«Состояние уличной рекламы в числе прочих вопросов я буду обсуждать сегодня на встрече с врио губернатора, в том числе в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС», — ответил Лопин на слова руководителя рекламной фирмы «Армада Аутдор» Андрея Лубягина. Последний пожаловался, что до конца года в столице Южного Урала исчезнет до половины наружной рекламы. Глава надзорного ведомства заметил, что «убрал бы все, потому что в этом виде реклама никого не устраивает».

Как уже сообщало «URA.RU», новый глава Челябинской области успел провести встречи с начальником УФСБ Юрием Никитиным и руководителем полицейского главка Андреем Сергеевым.

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