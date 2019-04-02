Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 2 апреля осмотрел объекты, которые строятся в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства региона.
Текслера в поездке сопровождали его заместители Руслан Гаттаров и Сергей Шаль. Врио губернатора побывал на двух объектах. Он посетил Белый хутор, где строится президентская деревня и площадку у Центрального стадиона на улице Труда, где возводится конгресс-холл «Таганай».
На Белом хуторе признали, что есть отставание от графика из-за сложностей конкурсных процедур, но пообещали уложиться в сроки. Врио губернатора потребовал ускорить темпы строительства, составить план по ликвидации отставания, войти в график, и в дальнейшем осуществлять реализацию проекта в полном соответствии с утверждёнными сроками. Степень готовности «Таганая» оценили как высокую.
Саммиты должны состояться летом 2020 года. Эксперты называют предстоящие мероприятия последним шансом Челябинска не превратиться в деревню. Ход подготовки к саммитам врио губернатора Алексей Текслер уже обсудил с вице-премьером РФ Виталием Мутко. Вернувшись из Москвы, Текслер провел совещание, на котором потребовал ускорить работы.