01 апреля 2019

Губернатор Текслер проверил, как Челябинск готовится к самому масштабному мероприятию

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 18:24
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Поездка Текслера Алексея по городу. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер оценил готовность объектов к саммитамФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 2 апреля осмотрел объекты, которые строятся в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства региона.

Текслера в поездке сопровождали его заместители Руслан Гаттаров и Сергей Шаль. Врио губернатора побывал на двух объектах. Он посетил Белый хутор, где строится президентская деревня и площадку у Центрального стадиона на улице Труда, где возводится конгресс-холл «Таганай».

На Белом хуторе признали, что есть отставание от графика из-за сложностей конкурсных процедур, но пообещали уложиться в сроки. Врио губернатора потребовал ускорить темпы строительства, составить план по ликвидации отставания, войти в график, и в дальнейшем осуществлять реализацию проекта в полном соответствии с утверждёнными сроками. Степень готовности «Таганая» оценили как высокую.

Саммиты должны состояться летом 2020 года. Эксперты называют предстоящие мероприятия последним шансом Челябинска не превратиться в деревню. Ход подготовки к саммитам врио губернатора Алексей Текслер уже обсудил с вице-премьером РФ Виталием Мутко. Вернувшись из Москвы, Текслер провел совещание, на котором потребовал ускорить работы.

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