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В Прикамье электростолбы установили посреди дороги. ФОТО

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 17:24
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Шумиха энергоскандал, провода, столбы, электросети
Бетонный столб преградил дорогу к 20 частным участкамФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В городе Добрянка Пермского края электростолбы были установлены посреди дороги. Бетонный столб преградил дорогу к 20 частным участкам, сообщают местные жители.

«Я упёрся в этот столб — и всё, и дальше только пешком», — приводит портал «Зори плюс» слова Алексея Меркушева, владеющего частным участком, дорогу к которому перегородил электростолб. Уточняется, что руководство ОАО «МРСК Урала-Пермэнерго», которое является заказчиком работ по установке столба, проверит правильность размещения опор. «Если что-то выполнено неправильно, то подрядчик будет переделывать работу», — добавили на предприятии.

Фото: портал «Зори плюс»

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