В городе Добрянка Пермского края электростолбы были установлены посреди дороги. Бетонный столб преградил дорогу к 20 частным участкам, сообщают местные жители.
«Я упёрся в этот столб — и всё, и дальше только пешком», — приводит портал «Зори плюс» слова Алексея Меркушева, владеющего частным участком, дорогу к которому перегородил электростолб. Уточняется, что руководство ОАО «МРСК Урала-Пермэнерго», которое является заказчиком работ по установке столба, проверит правильность размещения опор. «Если что-то выполнено неправильно, то подрядчик будет переделывать работу», — добавили на предприятии.