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Уральский банк резко увеличил прибыль после смены собственника

Иван Чупров
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 12:10
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«Запсибкомбанк» отчитался о миллиардной прибылиФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Запсибкомбанк» получил более 1 млрд рублей прибыли за I квартал 2019 года. Это следует из отчета, выложенного на сайте финучреждения. За аналогичный период прошлого года банк получил около 375 млн рублей.

Резкий рост прибыли прошел на фоне смены собственника «Запсибкомбанка». 10 января ВТБ купил 71,8% уральского банка. Свои пакеты ценных бумаг продали все ключевые акционеры, включая экс-президента кредитного учреждения Дмитрия Горицкого, который владел 9,6 процента ЗСКБ. 22 января новым президентом «Запсибкомбанка» избран представитель группы ВТБ Александр Сурин.

«URA.RU» обратилось за официальным комментарием по финансовым итогам I квартала в «Запсибкомбанк». Там взяли время на подготовку ответа.

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