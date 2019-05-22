Полиция расследует массовое отравление в гимназии Челябинска

В столовой челябинской школы детей заразили норовирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В столовой челябинской гимназии №10 произошло массовое отравление детей. Отдел полиции Центрального района проводит доследственную проверку, сообщили «URA.RU» в пресс-службе городского управления МВД.

Из-за отравления на учебу не вышло 25% школьников (156 из 620 человек). В том числе 38% (104 из 276) детей из начальных классов. 10 воспитанников гимназии госпитализированы. Им поставлен диагноз — острое кишечное отравление. В управлении Росприроднадзора сообщили, что провели исследование, которое показало превышение «общего микробного числа» (ОМЧ) в воде питьевой артезианской «Люкс», на основе которой готовили еду в столовой. У заведующего производством, повара и официанта «обнаружена РНК норовируса второго генотипа». Полиция проводит доследственную проверку материалов.

По данным руководства гимназии, организацией питания занимается муниципальное АО «Уральский комбинат питания». «Это был единичный такой случай. В столовой проведены все профилактические мероприятия, в том числе обеззараживание и чистка кулеров, дезинфекция воздуха. Больше инцидентов не повторялось», — заверила директор гимназии Инна Осипова.

В приемной «Уральского комбината питания» просили обратиться в санитарно-технологическую службу компании. Однако там не ответили на звонок.