Челябинского следователя по особо важным делам отправили в колонию за взятку

Александра Козлова признали виновным в покушении на получение взятки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный райсуд Челябинска приговорил к восьми годам колонии строгого режима экс-следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону Александра Козлова. Силовик признан виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере, сообщили «URA.RU» в пресс-службе следственного комитета по области.

Козлова арестовали в июле 2017 года в рамках уголовного дела по ч.3 ст. 30 — ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере). По версии коллег, он пытался получить взятку в три миллиона рублей с экс-директора челябинского филиала «Ростелекома» Василия Прокопенко, который обвинялся в коррупции. Взамен Козлов предлагал переквалифицировать его дело и в дальнейшем закрыть. Деньги планировалось передать через директора ООО «Перспектива» Олега Воробьева, адвокатов Аллу Брагину и Елену Пешкову, но всех их задержали сотрудники ФСБ.

Прокопенко в апреле 2018 года признали виновным в получении взятки и коммерческом подкупе и приговорили к пяти годам колонии строгого режима. В декабре 2018 года суд приговорил к четырем годам и двум месяцам колонии Воробьева. Дело Брагиной и Пешковой все еще рассматривается в суде.