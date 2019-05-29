Челябинский министр из команды экс-губернатора нашел себе замену

Дениса Телиха называют будущим министром спорта области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство по физкультуре и спорту Челябинской области может возглавить замдиректора ХК «Трактор» по административно-хозяйственной части и глава одноименной ледовой арены Денис Телих. Его кандидатуру лоббирует действующий руководитель ведомства Леонид Одер, сообщил «URA.RU» источник в правительстве области.

«Телих был замом Одера до назначения в „Трактор“. Сейчас министр ищет новое место работы, поскольку он выходец из Магнитогорска и считается членом команды [экс-губернатора Бориса] Дубровского. И хочет оставить за собой контроль за минспорта», — объясняет собеседник.

В ХК «Трактор» у Телиха неоднозначная репутация. Так, дизайн кофейни в ЛА «Трактор», которую он возглавляет, делала его жена Альфия Телих. Высказывались подозрения в завышенной стоимости работ, якобы речь шла о нескольких миллионах рублей. Были и другие вопросы по закупкам. Он также принял на работу своего младшего брата Александра Телиха. В клубе говорили, что директор ледовой арены любит покататься с командой по заграницам.

У Одера был отключен телефон. Руководитель службы по связям с общественностью и информации «Трактора» Евгений Михайлов сказал, что сегодня Телих был на рабочем месте, о его переходе на другую работу ничего не известно.