Дума Перми после скандала с незаконными тратами мэрии на СМИ устроила новый аукцион

Пермская городская дума опубликовала аукцион на освещение своей работы телевизионными сюжетами. Компания, победившая в конкурсе, получит 2,37 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Ранее региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) провело проверку в администрации города в связи с нарушениями правил поддержки СМИ.
«Услуги прочие по составлению телепрограмм и вещанию, кроме программ, доступных только на основе подписки», — говорится на сайте госзакупок. Победителю в аукционе предстоит снять 275 выпусков за 8,5 тысяч рублей за сюжет. Источник финансирования — бюджет Перми.
Ранее в конкурсах на 6,5 млн рублей на распространение информации о работе депутатов Пермской городской думы в печатных СМИ и интернете победило ООО «Центр деловой информации». Компания является учредителем и издателем газеты «Business Class». Еще один контракт на 500 тысяч рублей на эти же цели достался ООО «Смартмедиа». Всего с мая по июль из бюджета Перми на пиар парламентариев выдели уже порядка 9,4 млн рублей, пишет Properm.ru.
Ранее «URA.RU» сообщало, что за три года мэрия Перми в обход федерального закона выдала городским СМИ порядка 170 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном управлении ФАС. 11 июля надзорное ведомство провело проверку в администрации города. Результатом этой работы может стать дисквалификация руководства мэрии или уголовное дело.