Если мэрия не исполнит предписание ФАС, то к делу может подключиться полиция Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

За три года в обход федерального закона мэрия Перми выдала городским СМИ порядка 170 миллионов рублей. Об этом сообщила начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов регионального управления Федеральной антимонопольной службы Анастасия Белова. Факты незаконного распределения субсидий чиновниками администрации были обнаружены в электронной переписке сотрудников мэрии, передает корреспондент «URA.RU».

«При анализе переписки сотрудников администрации была выявлена координация СМИ при подаче заявок. Они (сотрудники мэрии, — прим. редакции) помогали СМИ скорректировать заявки, чтобы получить субсидии. Это признаки нарушения ч. 1 ст. 15 закона о защите конкуренции», — сообщила «URA.RU» Белова. Она пояснила, что порядок предоставления субсидий по закону является безвозмездным, в то же время мэрия сама определяла тематику публикаций и сюжетов СМИ, согласовывала материалы, вносила в них корректировки и только после этого оплачивала.

«Основными получателями были: «Сфера ТВ», ВГТРК, «Комсомольская правда», «Компаньон», «Старт», «Деловая журналистика», «Центр деловой информации», «Федерал пресс», «Онлайн медиа», «Эхо», «Уралинформ ТВ», — отметила Белова. Мэрии будет выдано предупреждение о недопустимости подобных действий и об устранении нарушений в текущем году. Вероятнее всего, все суммы 2019 года (около 38,5 млн. рублей) СМИ так и не получат, либо вернут обратно в бюджет.

«Претендовать на субсидию может любое юрлицо, соответствующее установленным требованиям и представившее необходимый пакет документов. Конкурсные процедуры предусматривают оценку конкурентных преимуществ заявителей на основе различных критериев. Определение победителей определяется путем голосования членами комиссии, куда входят в том числе сторонние эксперты. Деньги оплачиваются только по факту выполненных работ: вышедших статей, сюжетов, интернет-публикаций по заявленной в проекте тематике», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что в пермской мэрии сотрудники УФАС 11 июля провели «обыск». Позже руководитель антимонопольной службы объяснил «суперактивность ФАС».