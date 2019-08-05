04 августа 2019
03 августа 2019
02 августа 2019

В Перми скорая помощь попала в аварию, когда ехала к пострадавшим в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария с участием скорой помощи. Курган, автохам, авария, скорая помошь
В аварии пострадали четверо медиков (архивное фото)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Перми медики попали в аварию, в то время как направлялись оказывать помощь пострадавшим в ДТП.

«Медики ехали оказывать помощь пострадавшим в ДТП, но сами попали в аварию. <…> В инциденте пострадали врачи», — передают argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу скорой помощи.

Авария произошла в Мотовилихинском районе. Медики ехали по улице Лебедева со стороны улицы Розалии Землячки в направлении Крупской. На машине горели проблесковые маячки, и был включен звуковой сигнал. На перекрестке машина столкнулась с иномаркой Nissan. После столкновения автомобиль реанимации опрокинулся на бок и въехал в Mitsubishi.

Инспекторы ДПС отметили, что скорая помощь ехала на красный сигнал светофора. Пациентов в реанимобиле не было. В результате пострадали четыре человека: водитель «скорой», медбрат, медсестра и врач-реаниматолог. Они госпитализированы с травмами головы.

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Происшествия
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...