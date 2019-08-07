В России кассиров увольняют ради роботов

Спрос на продавцов-кассиров в магазинах, кафе и ресторанах резко упал. Об этом сообщают сайты по поиску работы.
По данным HeadHunter, число вакансий кассиров в России снизилось за полгода на 17,7%. Падение спроса подтверждает и SuperJob — в июле на портале было размещено около трех тысяч предложений работы, это почти вдвое меньше, чем летом 2018 года, пишет РБК.
Эксперты объясняют тенденции внедрением касс самообслуживания. «Это общемировой тренд», — пояснил представитель SuperJob Сергей Светоченко. «Скорее всего, мы увидим дальнейшее падение спроса на кассиров», — добавил он.
Ранее в Госдуме посчитали, что 15 миллионов россиян могут потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке. Сейчас, по данным Росстата, работники лишаются мест прежде всего из-за сокращения штата или ликвидации предприятий, уточняет «Национальная служба новостей».