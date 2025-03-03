Адриан Корчинский известен как советский композитор, дирижер и пианист украинского происхождения. Он являлся членом Союза композиторов России. Корчинский также был удостоен премии ЮНЕСКО за свои достижения в области музыки. В понедельник, 3 марта, стало известно о смерти российского композитора. О жизни Адриана Корчинского и о том, кому из эстрадных певцов он писал музыку, — в материале URA.RU.
Биография
Адриан Корчинский родился 13 марта 1959 года во Львове. Он начал свое музыкальное образование в родном городе, а в 1977 году завершил обучение в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. В 1982 году Корчинский успешно окончил Московскую консерваторию, где изучал фортепиано у Льва Наумова и композицию у Тихона Хренникова.
В числе важнейших произведений Адриана Корчинского находятся: Двойной концерт для скрипки и виолончели, Симфония для альта и оркестра «Орфей и Эвридика», Концерт для альта с органным и струнным оркестром «Семь слов Иисуса на кресте», две сонаты для скрипки и фортепиано, соната для виолончели и фортепиано, музыка к «Процессу» Франца Кафки, квинтет «Curriculum Vitae», квартет «Mind Games», а также музыкальные композиции для художественных фильмов «Тесты для настоящих мужчин» и «Северный свет». Одно из последних оркестровых произведений Корчинского — «Четыре стихии», концерт для скрипки, струнного оркестра и фортепиано, который был вдохновлен работами японского художника XIX века Кацусики Хокусая. В 1982 году Корчинский был награжден премией ЮНЕСКО за Партиту для струнных, ударных и органа.
В период с 1996 по 1997 год Адриан Корчинский работал над музыкальным оформлением телеканала НТВ, а в 2000—2001 годах — телеканала «Культура». Недавно композитор записал 23 мазурки Фредерика Шопена.
Музыка для Аллегровой, Долиной и не только
Корчинский известен как автор музыки к эстрадным песням, которые вошли в репертуар известных артистов, включая Бисера Кирова, Ларису Долину, Ирину Понаровскую, Ирину Аллегрову, Иосифа Кобзона, Николая Караченцова, Елену Степанову, Дмитрия Харатьяна и Наталью Нурмухамедову. Среди наиболее известных произведений можно отметить следующие песни: «Поворот» в исполнении Ирины Понаровской, «Фата Моргана» в исполнении Ларисы Долины, «Актеры и роли» в исполнении Дмитрия Харатьяна, «Мир полон звуков» Ирины Аллегровой, «Танец на воздушных шарах» Натальи Нурмухамедовой, , а также «Звуковая дорожка» Николая Гнатюка. «Звуковая дорожка» на протяжении многих лет использовалась как музыкальное оформление прогноза погоды на телеканале НТВ.
Смерть
Адриан Корчинский скончался в возрасте 65 лет. По информации telegram-канала Shot, причиной смерти стала гипертоническая болезнь. Накануне вечером композитор находился в своем доме на Хамовническом Валу в Москве. В момент происшествия он сидел за столом вместе с женой и внезапно потерял сознание. Врачи, прибывшие на место, уже не смогли помочь музыканту и констатировали его смерть.
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