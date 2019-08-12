Губернаторы «тюменской матрешки» и полпред Цуканов соберутся вместе по важному поводу

Полпред УрФО Николай Цуканов, а также губернаторы Югры и Ямала Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов приедут в Тюмень 16 августа. Они примут участие в праздновании 75-летия Тюменской области. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службах полпредства и региональных правительствах.
В Тюмени гостей встретит глава области Александр Моор. Точная программа визита губернаторов и полпреда пока формируется, но уже известно, что торжественное мероприятие пройдет в ДК «Нефтяник».
Источник в правительстве Ямала рассказал, что Артюхов ради визита в Тюмень прервет свой рейд по ЯНАО. Глава региона отправился в поездку по округу за рулем отечественного автомобиля, чтобы проверить качество ямальских дорог.
Тюменская область была образована 14 августа 1944 года. Как ранее сообщало агентство, основные праздничные мероприятия пройдут в Тюмени 16 и 17 августа — в частности, в региональной столице ожидается выступление «Хора Турецкого».