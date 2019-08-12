Губернаторы «тюменской матрешки» и полпред Цуканов соберутся вместе по важному поводу

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Визит Николая Цуканова и Александра Моора на форум «‎Утро»‎. Тюмень, моор александр, цуканов николай
Полпред президента в УрФО поздравит Тюменскую область с 75-летиемФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Полпред УрФО Николай Цуканов, а также губернаторы Югры и Ямала Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов приедут в Тюмень 16 августа. Они примут участие в праздновании 75-летия Тюменской области. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службах полпредства и региональных правительствах.

В Тюмени гостей встретит глава области Александр Моор. Точная программа визита губернаторов и полпреда пока формируется, но уже известно, что торжественное мероприятие пройдет в ДК «Нефтяник».

Источник в правительстве Ямала рассказал, что Артюхов ради визита в Тюмень прервет свой рейд по ЯНАО. Глава региона отправился в поездку по округу за рулем отечественного автомобиля, чтобы проверить качество ямальских дорог.

Тюменская область была образована 14 августа 1944 года. Как ранее сообщало агентство, основные праздничные мероприятия пройдут в Тюмени 16 и 17 августа — в частности, в региональной столице ожидается выступление «Хора Турецкого».

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