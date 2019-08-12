Прокуроры предположили, что могло быть нарушении прав пассажира и несовершеннолетнего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инцидент с подростком, которому стало плохо в автобусе 19 маршрута в Екатеринбурге, стал предметом внимания силовиков. Водителя и кондуктора «маршрутки», которые третировали несовершеннолетнего и заставили убрать за собой после того, как его стошнило, теперь проверяет прокуратура.

История произошла 10 августа: во время движения автобуса мальчику-подростку стало плохо, и его вырвало. Кондукторша забрала у него телефон, заявив, что вернет, когда парень вытрет испачканный пол. К ней присоединился водитель, который стал громко кричать на подростка. Они вернули мальчику телефон только после вмешательства других пассажиров.

«Обслуживанием автобусного маршрута № 19 занимается транспортное предприятие ООО „Ю-Ви-Эй-Транс“, — сообщили „URA.RU“ в областной прокуратуре. — В ходе проверки будет дана оценка действиям перевозчика по оказанию услуг по перевозки пассажиров, а также соблюдению законодательства в сферах безопасности дорожного движения, транспортной безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».