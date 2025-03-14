В Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне открылась выставка, экспонаты для которой предоставили жители города и даже заместитель мэра Сергей Пахотин. В экспозиции представлены подлинные письма тех лет, которые шли в Свердловск с фронта, и те, что отправлялись обратно. На них взглянуло URA.RU.
«Получилась, с одной стороны, очень личная история, а с другой — это та история, которую не прочитать в учебниках истории и научной литературе по истории Великой Отечественной войны. Тот источник, который раскрыт в рамках этого выставочного проекта, — это так называемые эго-документы или личные документы, где война и события отображены глазами простого человека, солдата или офицера», — заявил директор МИЕ Игорь Пушкарев.
В реализации выставки помогали горожане, свердловское отделение «Почты России», региональный Союз журналистов, школьные музеи и даже замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин. Например, в письме, которое хранится в семье вице-мэра, старший сержант 29-й гвардейской мотострелковой бригады 10-го гвардейского танкового корпуса Сергей Плахотин рассказывает сказки и делится историями с фронта.
Выставка «Письма с фронта» будет доступна с 15 марта. Ее можно найти в Доме Качки до 23 марта.
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