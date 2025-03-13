Сальмонеллу обнаружили в фарше свердловского мясокомбината

Сотрудники Россельхознадзора в пробах говяжьего фарша от производителя ООО «Уральский мясокомбинат» выявили сальмонеллу. Продукцию отбирали в одном из сетевых магазинов Екатеринбурга, рассказали в пресс-службе ведомства.
«В процессе производства могли быть нарушены санитарные нормы и правила гигиены, что является несоблюдением программы пищевого контроля. Это может привести к риску заражения людей сальмонеллезом», — пояснили там.
Изначально Россельхознадзор приостановил действие декларации на фарш, потребовав доказать его безопасность. Однако, несмотря на предписание, компания не стала делиться полной информацией о товаре, что привело к полной остановки декларации.
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