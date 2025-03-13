13 марта 2025

Сальмонеллу обнаружили в фарше свердловского мясокомбината

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Бактерию нашли в говяжьем фарше «Премиум»
Бактерию нашли в говяжьем фарше «Премиум» Фото:

Сотрудники Россельхознадзора в пробах говяжьего фарша от производителя ООО «Уральский мясокомбинат» выявили сальмонеллу. Продукцию отбирали в одном из сетевых магазинов Екатеринбурга, рассказали в пресс-службе ведомства.

«В процессе производства могли быть нарушены санитарные нормы и правила гигиены, что является несоблюдением программы пищевого контроля. Это может привести к риску заражения людей сальмонеллезом», — пояснили там.

Изначально Россельхознадзор приостановил действие декларации на фарш, потребовав доказать его безопасность. Однако, несмотря на предписание, компания не стала делиться полной информацией о товаре, что привело к полной остановки декларации.

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Сотрудники Россельхознадзора в пробах говяжьего фарша от производителя ООО «Уральский мясокомбинат» выявили сальмонеллу. Продукцию отбирали в одном из сетевых магазинов Екатеринбурга, рассказали в пресс-службе ведомства. «В процессе производства могли быть нарушены санитарные нормы и правила гигиены, что является несоблюдением программы пищевого контроля. Это может привести к риску заражения людей сальмонеллезом», — пояснили там. Изначально Россельхознадзор приостановил действие декларации на фарш, потребовав доказать его безопасность. Однако, несмотря на предписание, компания не стала делиться полной информацией о товаре, что привело к полной остановки декларации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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