«Боюсь смотреть назад»: в Екатеринбурге отца пятерых детей закрыли в изоляторе с мигрантами. Фото, видео

В Екатеринбурге многодетный отец пять месяцев сидел в спецприемнике с мигрантами

14 марта 2025 в 20:04 Размер текста - 17 +

Суд отменил решение о депортации Эдуарда Суханова (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский суд отказался выдворять многодетного русского отца Эдуарда Суханова, который приехал из Казахстана на Средний Урал в 2004 году и попал под депортацию из-за проблем с документами. С ноября прошлого года мужчина находился в изоляторе временного содержания в Екатеринбурге. Сегодня Суханова выпустили из спецприемника. Встречала его супруга Ольга, которая находится на девятом месяце беременности. Как прошло воссоединение семьи, запечатлела журналист URA.RU. В ноябре прошлого года на сайте URA.RU была опубликована история Суханова, которому грозила депортация. Тогда жена Ольга рассказала, что ее супруг — гражданин Казахстана, но проживает в России с 2004 года. Он получил здесь образование, трудоустроен, зарегистрирован в налоговой и имеет все необходимые документы, оформленные в соответствии с российским законодательством. Но 15 ноября его остановили сотрудники ППС Первоуральска и задержали из-за того, что регистрация была просрочена на месяц. Он вовремя не пересек границу, так как попал в ДТП. На следующий день суд вынес решение выдворить его из России. Эдуард провел в спецучреждении несколько месяцев Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU Ольга прибыла на такси к Центру временного содержания иностранных граждан в Екатеринбурге, держа в руках заветное решение суда, которое передала сотруднику учреждения. Женщина заявила корреспонденту агентства, что не осмелилась рассказать детям о своей поездке за их отцом. «Четырнадцатилетняя дочь задала мне вопрос, куда я собираюсь поехать. Я ответила, что мне необходимо посетить больницу для получения медицинских справок, поскольку срок моих родов наступает в ближайшие дни. Предполагаемая дата родов — 17 марта. До последнего момента я боялась, что Эдуарда могут не освободить сегодня. Не хотела расстраивать детей», — сказала она. В 14:30 дверь контрольно-пропускного пункта распахнулась, и наружу вышел Эдуард, неся два больших пакета. Отвечая на вопрос журналиста о своих ощущениях после освобождения, мужчина заявил, что счастлив. «Боюсь смотреть назад. Говорят, что примета плохая. Оборачиваться не буду. Я очень счастлив», — поделился эмоциями Суханов. «Я хочу выразить особую благодарность сотрудникам аппарата уполномоченного по правам человека в регионе. Их оперативное реагирование и профессионализм сыграли важную роль в разрешении нашей ситуации. Не могу не отметить и журналистов, которые не остались равнодушными к нашей беде и рассказали о ней всей стране. Спасибо всем, кто помогал в моей непростой ситуации», — отметил многодетный отец. После разбирательства в суде постановление о депортации Суханова было аннулировано (документ имеется в распоряжении URA.RU). Однако на Эдуарда наложили штраф в размере 40 тысяч рублей. «Теперь у меня есть срок до 30 июля, чтобы оформить прошение о предоставлении убежища. Я надеюсь, что смогу получить российское гражданство, — подчеркнул мужчина. — А теперь мне пора ехать домой, ведь совсем скоро я стану отцом в пятый раз. Врачи говорят, что у нас будет дочка». Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский суд отказался выдворять многодетного русского отца Эдуарда Суханова, который приехал из Казахстана на Средний Урал в 2004 году и попал под депортацию из-за проблем с документами. С ноября прошлого года мужчина находился в изоляторе временного содержания в Екатеринбурге. Сегодня Суханова выпустили из спецприемника. Встречала его супруга Ольга, которая находится на девятом месяце беременности. Как прошло воссоединение семьи, запечатлела журналист URA.RU. В ноябре прошлого года на сайте URA.RU была опубликована история Суханова, которому грозила депортация. Тогда жена Ольга рассказала, что ее супруг — гражданин Казахстана, но проживает в России с 2004 года. Он получил здесь образование, трудоустроен, зарегистрирован в налоговой и имеет все необходимые документы, оформленные в соответствии с российским законодательством. Но 15 ноября его остановили сотрудники ППС Первоуральска и задержали из-за того, что регистрация была просрочена на месяц. Он вовремя не пересек границу, так как попал в ДТП. На следующий день суд вынес решение выдворить его из России. Ольга прибыла на такси к Центру временного содержания иностранных граждан в Екатеринбурге, держа в руках заветное решение суда, которое передала сотруднику учреждения. Женщина заявила корреспонденту агентства, что не осмелилась рассказать детям о своей поездке за их отцом. «Четырнадцатилетняя дочь задала мне вопрос, куда я собираюсь поехать. Я ответила, что мне необходимо посетить больницу для получения медицинских справок, поскольку срок моих родов наступает в ближайшие дни. Предполагаемая дата родов — 17 марта. До последнего момента я боялась, что Эдуарда могут не освободить сегодня. Не хотела расстраивать детей», — сказала она. В 14:30 дверь контрольно-пропускного пункта распахнулась, и наружу вышел Эдуард, неся два больших пакета. Отвечая на вопрос журналиста о своих ощущениях после освобождения, мужчина заявил, что счастлив. «Боюсь смотреть назад. Говорят, что примета плохая. Оборачиваться не буду. Я очень счастлив», — поделился эмоциями Суханов. «Я хочу выразить особую благодарность сотрудникам аппарата уполномоченного по правам человека в регионе. Их оперативное реагирование и профессионализм сыграли важную роль в разрешении нашей ситуации. Не могу не отметить и журналистов, которые не остались равнодушными к нашей беде и рассказали о ней всей стране. Спасибо всем, кто помогал в моей непростой ситуации», — отметил многодетный отец. После разбирательства в суде постановление о депортации Суханова было аннулировано (документ имеется в распоряжении URA.RU). Однако на Эдуарда наложили штраф в размере 40 тысяч рублей. «Теперь у меня есть срок до 30 июля, чтобы оформить прошение о предоставлении убежища. Я надеюсь, что смогу получить российское гражданство, — подчеркнул мужчина. — А теперь мне пора ехать домой, ведь совсем скоро я стану отцом в пятый раз. Врачи говорят, что у нас будет дочка».