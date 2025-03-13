Под Екатеринбургом перекрыли участок федеральной трассы из-за ДТП

Движение ограничили возле Ревды
На 316-м километре Пермского тракта утром 14 марта ограничили движение в сторону Екатеринбурга из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На 316-м километре автодороги Р-242 (Ревда) произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга», — следует из сообщения.
Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
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