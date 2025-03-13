Свердловский суд отказался выдворять многодетного русского отца в Казахстан

14 марта 2025 в 08:01 Размер текста - 17 +

Суд принял решение оставить Суханова в стране (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловский суд отказался выдворять многодетного русского отца Эдуарда Суханова, который приехал из Казахстана на Средний Урал в 2004 и попал под депортацию из-за проблем с документами. С ноября прошлого года мужчина находится в изоляторе временного содержания. В период ожидания решения органов власти в семье Сухановых произошло радостное событие — родился пятый ребенок, сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. «В настоящее время Эдуард содержится в изоляторе временного содержания. Его жена Ольга регулярно посещает его и приносит необходимые вещи. Судебные органы отклонили предложение о выдворении Эдуарда, учитывая его прочные связи с исторической родиной. В настоящий момент обсуждается возможность его освобождения. По предварительным данным, Эдуард может быть выпущен из-под стражи к концу марта и таким образом сможет воссоединиться со своей семьей», — отметил собеседник агентства. В аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой заявили URA.RU, что омбудсмен предоставляет всестороннюю поддержку Суханову. «Эдуард, безусловно, останется в кругу своей семьи, и никакие власти или судебные инстанции не планируют его депортацию, поскольку целью является сохранение семейного единства. Мы совместно прилагаем все усилия для того, чтобы русские люди могли проживать на своей исторической родине. Ожидается, что к концу текущего месяца Эдуард Суханов вновь будет рядом со своими близкими», — заявили в пресс-службе. Аналогичная ситуация с выдворением русских переселенцев из Казахстана произошла 14 мая прошлого года. Тогда Верх-Исетский районный суд вынес решение о депортации многодетной семьи Морозовых, которые живут в Екатеринбурге с 2017 года. В 2024 году, собирая документы на вид на жительство, они узнали об отсутствии карты мигранта. Несмотря на то, что задержка с дактилоскопией была незначительной, их оштрафовали на 6 тысяч рублей, а судья приняла решение о выдворении. Вся информация о резонансном деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский суд отказался выдворять многодетного русского отца Эдуарда Суханова, который приехал из Казахстана на Средний Урал в 2004 и попал под депортацию из-за проблем с документами. С ноября прошлого года мужчина находится в изоляторе временного содержания. В период ожидания решения органов власти в семье Сухановых произошло радостное событие — родился пятый ребенок, сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. «В настоящее время Эдуард содержится в изоляторе временного содержания. Его жена Ольга регулярно посещает его и приносит необходимые вещи. Судебные органы отклонили предложение о выдворении Эдуарда, учитывая его прочные связи с исторической родиной. В настоящий момент обсуждается возможность его освобождения. По предварительным данным, Эдуард может быть выпущен из-под стражи к концу марта и таким образом сможет воссоединиться со своей семьей», — отметил собеседник агентства. В аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой заявили URA.RU, что омбудсмен предоставляет всестороннюю поддержку Суханову. «Эдуард, безусловно, останется в кругу своей семьи, и никакие власти или судебные инстанции не планируют его депортацию, поскольку целью является сохранение семейного единства. Мы совместно прилагаем все усилия для того, чтобы русские люди могли проживать на своей исторической родине. Ожидается, что к концу текущего месяца Эдуард Суханов вновь будет рядом со своими близкими», — заявили в пресс-службе. Аналогичная ситуация с выдворением русских переселенцев из Казахстана произошла 14 мая прошлого года. Тогда Верх-Исетский районный суд вынес решение о депортации многодетной семьи Морозовых, которые живут в Екатеринбурге с 2017 года. В 2024 году, собирая документы на вид на жительство, они узнали об отсутствии карты мигранта. Несмотря на то, что задержка с дактилоскопией была незначительной, их оштрафовали на 6 тысяч рублей, а судья приняла решение о выдворении. Вся информация о резонансном деле — в сюжете URA.RU.