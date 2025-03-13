13 марта 2025

Жильцы многоэтажки в Екатеринбурге пять дней жили с трупом бомжа

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тело лежало на лестничной площадке (архивное фото)
Тело лежало на лестничной площадке (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге жильцы многоэтажки по улице Волгоградской порядка пяти дней жили с трупом бомжа на лестничной площадке. Тело нашли на лестничной площадке, рассказал URA.RU источник в силовой среде.

«На Волгоградской, 31/4, 13 марта нашли труп в подъезде на лестничной площадке на 12-м этаже. Давность смерти 3-5 суток. Предварительно, бомж», — сказал собеседник.

По его словам, признаков насильственной смерти нет. Погибшему около 50 лет. Тело направлено на судмедэкспертизу. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области, ответ ожидается.

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В Екатеринбурге жильцы многоэтажки по улице Волгоградской порядка пяти дней жили с трупом бомжа на лестничной площадке. Тело нашли на лестничной площадке, рассказал URA.RU источник в силовой среде. «На Волгоградской, 31/4, 13 марта нашли труп в подъезде на лестничной площадке на 12-м этаже. Давность смерти 3-5 суток. Предварительно, бомж», — сказал собеседник. По его словам, признаков насильственной смерти нет. Погибшему около 50 лет. Тело направлено на судмедэкспертизу. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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