Жильцы многоэтажки в Екатеринбурге пять дней жили с трупом бомжа

В Екатеринбурге жильцы многоэтажки по улице Волгоградской порядка пяти дней жили с трупом бомжа на лестничной площадке. Тело нашли на лестничной площадке, рассказал URA.RU источник в силовой среде.
«На Волгоградской, 31/4, 13 марта нашли труп в подъезде на лестничной площадке на 12-м этаже. Давность смерти 3-5 суток. Предварительно, бомж», — сказал собеседник.
По его словам, признаков насильственной смерти нет. Погибшему около 50 лет. Тело направлено на судмедэкспертизу. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области, ответ ожидается.
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