Президента спортивных школ в Екатеринбурге обвинили в краже миллионов

Ремонт детских спортивных школ обернулся уголовным делом Фото: Илья Московец © URA.RU

Собственника одной из сетей спортивных школ Екатеринбурга Ивана Г. обвинили в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщил источник. По одной из версий, он брал деньги в кредит под проекты, но проекты не реализовывал, а деньги не возвращал. Сам фигурант уголовного дела заявил, что его подставили.

«Предположительно, руководитель через подставное лицо заключал договоры инвестиционного займа на развитие детских спортивных школ, но обязательства якобы не выполнял, а деньги не возвращал. Заявления об этом написали шесть человек. В общей сложности речь идет о 9,5 миллиона рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас возбуждено дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество». Предприниматель находится под обязательством о явке. Он заявил URA.RU, что невиновен.

«Меня подставляет один из шести заявителей, заинтересованный человек, по личным мотивам. У нас с ним случился конфликт, драка, было заявление в полицию, я заплатил штраф. Но он затаил обиду, воспользовался тем, что договоры исполнялись на дружеской волне, и смог настроить других инвесторов против меня», — объяснил мужчина.

Он рассказал, что инвесторы вложили свои деньги в подготовку спортивных школ, чтобы в дальнейшем вести там свою работу. Школы подготовили и, по словам подозреваемого, сдали партнерам со всем функционалом — с тренерами и клиентами. Четыре партнера школы приняли, а двое нет — из-за пропущенных сроков. Предприниматель пытался передать школы через суд, но инвесторы не захотели.

«Суд постановил вернуть им деньги, но то ИП, куда перечислялись средства, не могло их вернуть, потому что денег не было, они были потрачены на ремонт школ. На ИП наложили санкции, и оно обанкротилось», — объяснил Иван.

Он не признает вины и намерен отстаивать свое честное имя. «Я выполнил условия договора, школы переданы готовыми. Они сейчас функционируют под названием „Время первых“. Это есть в материалах дела», — добавил он.