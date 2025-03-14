В центре Екатеринбурга возродили легендарный особняк экс-главы города. Фото

В Екатеринбурге отреставрировали «Дом городского головы Симанова»

14 марта 2025 в 16:35 Размер текста - 17 +

Перед реставрацией эксперты изучили, как здание выглядело в разные эпохи Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге продолжают возрождать историческое наследие: спустя два года реставрации представили обновленный «Дом городского головы Симанова». Первым мероприятием в особняке стала «Деловая гостиная», где обсудили вопросы реставрации объектов культурного наследия (ОКН) и значимости этой работы сейчас. Что все это время скрывал баннер, как здание будет функционировать и каким образом горожан собрались привлекать к сохранению ОКН — в материале URA.RU. История особняка Особняк появился в 1850—1890 годах по просьбе семьи главы города Ильи Симанова (занимал пост с 1884 по 1894 год): в этом доме он сам проживал, здесь же официально располагалась мэрия. Двухэтажный господский дом с хозяйственными постройками имеет необычный фасад: с нарядными лепнинами и редкими элементами — фигурки «путти» (фигурки детей-ангелов, которые использовались в оформлении декора со времен Древнего Рима) в позах атлантов. Исторических зданий с таким декором в Екатеринбурге единицы. Последние 30 лет дом находился в заброшенном состоянии и разрушался. Но в 2021 году холдинг «Деловой дом на Архиерейской» при поддержке инвестора проекта Алексея Боброва выкупил его за 79 миллионов рублей. Реставрация началась в четвертом квартале 2021 года и закончилась в 2025 году. При этом в 2022 году особняк принимал гостей «Ночи музеев» на экскурсии. Реставрация Первым делом эксперты изучили старые фотографии и чертежи, чтобы установить, как дом выглядел в разные времена. Благодаря архивным материалам удалось восстановить облик со всеми деталями и приступить к реставрации. Но не обошлось и без сложностей. Оказалось, что в кирпичных стенах здания есть множество дымоходов, которые создают пустоты, что не соответствует современным требованиям безопасности. Кроме этого, сами кирпичи были сильно изношены. Немало сил и времени отнял фасад здания: лепнину и «путти» аккуратно сняли, отправили в лабораторию, где оценили состояние, провели замеры, а затем скрупулезно вручную воссоздали. Инвестор Алексей Бобров подчеркнул, что процесс реставрации был сложным, но интересным Фото: предоставлено «Деловым домом на Архиерейской» Также у здания появилась подсветка, которая подчеркивает уникальные архитектурные формы объекта. На монтаж ушел месяц работ и 4,3 млн рублей. Инвестиции в реставрацию усадьбы составили более 315 млн рублей. «То, что я увидел сегодня, безусловно, поражает. Здесь проведена колоссальная работа. Забота о сбережении нашего уникального исторического наследия обозначена президентом России как один из ключевых государственных приоритетов. Администрация Екатеринбурга готова и дальше сотрудничать с инвестором и надежным партнером „Деловой дом на Архиерейской“», — заявил после экскурсии по особняку мэр Алексей Орлов. Бобров подчеркнул, что без политической воли и поддержки губернатора Евгения Куйвашева, региональных и городских властей, руководителей ключевых ведомств работа по восстановлению объектов культурного наследия невозможна. «Без твердого решения, что да, мы должны это сделать, несмотря на все сложности и опасения… В Екатеринбурге благодаря главе города такое решение принято. Первое обсуждение совместной работы с „Деловым домом на Архиерейской“ по восстановлению ОКН состоялось четыре года назад и заложило основу череде проектов по возвращению столице Урала исторического вида», — отметил инвестор. Что расположится в новом доме В рамках «Деловой гостиной» участники дискуссии отметили, что важным направлением в работе с ОКН должна стать и активная позиция екатеринбуржцев. Им необходимо не только рассказывать о культурном наследии, но и давать возможность внести вклад в будущее этих зданий. Одним из новых форматов станет конкурс «Живое наследие» , который анонсировали Орлов и Бобров. Каждый житель города сможет предложить, что разместиться в восстановленном особняке Фото: Размик Закарян © URA.RU Теперь любой житель Екатеринбурга может предложить свой вариант, как объект ОКН вписать в современную городскую экономику, а лучшие идеи реализуют. Конкурс стартует 14 марта. Помимо «Дома городского головы Симанова», можно предложить адаптировать под современные реалии «Жилой дом И.А. Петрова», «Здание земской школы», «Усадьбу купчихи М.Д. Блохиной», «Усадьбу Бородиных» и «Усадьбу товарищества Печенкин и Ко». До 30 июня идет прием заявок, после будет очный этап, где организационный комитет конкурса назначит дату проведения очной презентации проектов. Относительно особняка Симанова, в будущем здание может иметь административное, политическое, дипломатическое или культурное назначение. Также оно подойдет для крупных государственных московских корпораций, которые обязаны иметь офисы в городах, где у них основные есть производственные средства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге продолжают возрождать историческое наследие: спустя два года реставрации представили обновленный «Дом городского головы Симанова». Первым мероприятием в особняке стала «Деловая гостиная», где обсудили вопросы реставрации объектов культурного наследия (ОКН) и значимости этой работы сейчас. Что все это время скрывал баннер, как здание будет функционировать и каким образом горожан собрались привлекать к сохранению ОКН — в материале URA.RU. Особняк появился в 1850—1890 годах по просьбе семьи главы города Ильи Симанова (занимал пост с 1884 по 1894 год): в этом доме он сам проживал, здесь же официально располагалась мэрия. Двухэтажный господский дом с хозяйственными постройками имеет необычный фасад: с нарядными лепнинами и редкими элементами — фигурки «путти» (фигурки детей-ангелов, которые использовались в оформлении декора со времен Древнего Рима) в позах атлантов. Исторических зданий с таким декором в Екатеринбурге единицы. Последние 30 лет дом находился в заброшенном состоянии и разрушался. Но в 2021 году холдинг «Деловой дом на Архиерейской» при поддержке инвестора проекта Алексея Боброва выкупил его за 79 миллионов рублей. Реставрация началась в четвертом квартале 2021 года и закончилась в 2025 году. При этом в 2022 году особняк принимал гостей «Ночи музеев» на экскурсии. Первым делом эксперты изучили старые фотографии и чертежи, чтобы установить, как дом выглядел в разные времена. Благодаря архивным материалам удалось восстановить облик со всеми деталями и приступить к реставрации. Но не обошлось и без сложностей. Оказалось, что в кирпичных стенах здания есть множество дымоходов, которые создают пустоты, что не соответствует современным требованиям безопасности. Кроме этого, сами кирпичи были сильно изношены. Немало сил и времени отнял фасад здания: лепнину и «путти» аккуратно сняли, отправили в лабораторию, где оценили состояние, провели замеры, а затем скрупулезно вручную воссоздали. Также у здания появилась подсветка, которая подчеркивает уникальные архитектурные формы объекта. На монтаж ушел месяц работ и 4,3 млн рублей. Инвестиции в реставрацию усадьбы составили более 315 млн рублей. «То, что я увидел сегодня, безусловно, поражает. Здесь проведена колоссальная работа. Забота о сбережении нашего уникального исторического наследия обозначена президентом России как один из ключевых государственных приоритетов. Администрация Екатеринбурга готова и дальше сотрудничать с инвестором и надежным партнером „Деловой дом на Архиерейской“», — заявил после экскурсии по особняку мэр Алексей Орлов. Бобров подчеркнул, что без политической воли и поддержки губернатора Евгения Куйвашева, региональных и городских властей, руководителей ключевых ведомств работа по восстановлению объектов культурного наследия невозможна. «Без твердого решения, что да, мы должны это сделать, несмотря на все сложности и опасения… В Екатеринбурге благодаря главе города такое решение принято. Первое обсуждение совместной работы с „Деловым домом на Архиерейской“ по восстановлению ОКН состоялось четыре года назад и заложило основу череде проектов по возвращению столице Урала исторического вида», — отметил инвестор. В рамках «Деловой гостиной» участники дискуссии отметили, что важным направлением в работе с ОКН должна стать и активная позиция екатеринбуржцев. Им необходимо не только рассказывать о культурном наследии, но и давать возможность внести вклад в будущее этих зданий. Одним из новых форматов станет конкурс «Живое наследие», который анонсировали Орлов и Бобров. Теперь любой житель Екатеринбурга может предложить свой вариант, как объект ОКН вписать в современную городскую экономику, а лучшие идеи реализуют. Конкурс стартует 14 марта. Помимо «Дома городского головы Симанова», можно предложить адаптировать под современные реалии «Жилой дом И.А. Петрова», «Здание земской школы», «Усадьбу купчихи М.Д. Блохиной», «Усадьбу Бородиных» и «Усадьбу товарищества Печенкин и Ко». До 30 июня идет прием заявок, после будет очный этап, где организационный комитет конкурса назначит дату проведения очной презентации проектов. Относительно особняка Симанова, в будущем здание может иметь административное, политическое, дипломатическое или культурное назначение. Также оно подойдет для крупных государственных московских корпораций, которые обязаны иметь офисы в городах, где у них основные есть производственные средства.