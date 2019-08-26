В Литве задержали двух сотрудников ФСБ

Российские пограничники с оружием прошли 800 метров литовской территории Фото: depositphotos.com

В Литве пограничники задержали двух сотрудников ФСБ России, у которых при себе было оружие. Как сообщает местный телеканал LNK, россияне были задержаны вечером 23 августа, вскоре их передали российской стороне.

Около 11 часов вечера пограничники с пистолетами зашли на территорию Литвы на 800 метров. Их засекли с помощью систем видеонаблюдения и задержали, передает «Интерфакс». Литовским коллегам задержанные объяснили, что не знали, что заходят на территорию другого государства.

До этого пограничники Литвы и Калининградской области встречались, чтобы обсудить меры защиты и сотрудничества на территориях. Замглавы Службы охраны государственной границы Литвы Видас Мачайтис объяснил инцидент неопытностью россиян.