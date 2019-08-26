25 августа 2019
24 августа 2019

В Екатеринбурге нашли труп девушки, привязанный к батарее

© Служба новостей «URA.RU»
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Погорельцы из Дивного. Нижневартовск., батарея
Тело пролежало в квартире две-три неделиФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Екатеринбурге обнаружен труп девушки, привязанный к батарее. Об этом сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

«Тело найдено в квартире дома на улице Благодатской, 53. Девушка была привязана к батарее веревкой, у нее были травмы головы. Судя по всему, труп пролежал в квартире две-три недели», — сообщил «URA.RU» инсайдер. Также при осмотре на теле девушки были найдены посмертные повреждения.

В следственном управлении СКР по Свердловской области пока воздержались от комментариев по этому происшествию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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