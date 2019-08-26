В Екатеринбурге нашли труп девушки, привязанный к батарее

Тело пролежало в квартире две-три недели Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Екатеринбурге обнаружен труп девушки, привязанный к батарее. Об этом сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

«Тело найдено в квартире дома на улице Благодатской, 53. Девушка была привязана к батарее веревкой, у нее были травмы головы. Судя по всему, труп пролежал в квартире две-три недели», — сообщил «URA.RU» инсайдер. Также при осмотре на теле девушки были найдены посмертные повреждения.

В следственном управлении СКР по Свердловской области пока воздержались от комментариев по этому происшествию.