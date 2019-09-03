Передвижной флюорограф не успевает принять всех желающих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский город Соликамск с населением около 100 тысяч человек остался без работающих флюорографов. Здесь всего три таких аппарата: один демонтировали, второй — вышел из строя, а третий — передвижной — полностью изношен. Об этом «URA.RU» сообщили в мэрии Соликамска.

«В настоящее время ежедневно для населения работает передвижной флюоромобиль 2006 года выпуска, у которого износ составляет 100%. Поэтому необходимо проводить перерывы два-три раза в смену по 10-15 минут. Просим граждан отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», — сообщили в пресс-службе администрации Соликамска. В руководстве медучреждений не ответили на звонок корреспондента «URA.RU». В Соликамке есть еще два флюорографа — в поликлиниках №1 и №2, но один вышел из строя, а другой — демонтирован.

Горожане возмущены сложившейся ситуацией. В соцсетях они высказывают недовольство работой чиновников. «Почему эту ситуации не предвидела администрация? Тем, у кого просроченная флюорография, остается только надеяться, что медпомощь не понадобится в ближайшее время», — написала Марина Агеева. «Ну, не знаю про передвижную [флюорографию]. Я пришел в этот кабинет — очередь человек 50. Плюнул на это дело», — делится мнением Виталий Шишалов.

В минздраве Пермского края пояснили, что передвижной пункт флюорографии способен принять в смену 120 человек. «Рентгенологические исследования в поликлиниках №1 и №2 проводятся. Министерство здравоохранения держит ситуацию на контроле», — указали в министерстве.