В Тюменской области началась политическая проверка оппозиции

В выборах могут принять участие более 213 тыс. жителей Тюменской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Тюменской области в 8 утра 8 сентября открылись 170 избирательных участков. По мнению политолога Александра Безделова, выборы станут проверкой способности оппозиции конвертировать протест в голоса избирателей после трех непопулярных реформ в стране: налоговой (в результате которой вырос НДС), пенсионной и мусорной.

«Во время избирательной кампании и до нее, оппозиция в соцсетях и на улицах Тюмени активно протестовала против непопулярных реформ. Интересно узнать, сможет ли эта активность дать результат на выборах. Кроме того, мы увидим, насколько этот протест был реальным», — отметил Безделов.

Выборы проходят в 17 муниципалитетах. В Единый день голосования право быть избранными в думы различного уровня получили 515 кандидатов. Как сообщили «URA.RU» в избиркоме Тюменской области, в выборах могут принять участие более 213 тыс. избирателей. В Тюменской областной думе дополнительно выберут одного депутата по Калининскому избирательному округу Тюмени. Там выдвинуты Николай Руссу («Единая Россия»), Мурат Тулебаев (ЛДПР), Анатолий Княжев (КПРФ) и Максим Карпиков («Справедливая Россия»). Борьба за один мандат идет на довыборах и в Тобольскую городскую думу. По итогам кампании в думу Ялуторовска изберут новый созыв депутатов (20 мандатов). Еще в 14 муниципалитетах выборы и довыборы пройдут в думы сельских поселений. В целом все избирательные кампании прошли спокойно.