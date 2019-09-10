Игорь Алтушкин принимает сегодня поздравления от первых лиц Урала Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин 10 сентября празднует день рождения. Имениннику, который лично вкладывается в развитие Свердловской области, исполнилось 49 лет. Сегодня бизнесмена из списка Forbes поздравляют первые лица региона, к их теплым словам присоединяется и «URA.RU».

Из года в год Игорь Алексеевич создает уникальные события в Екатеринбурге, которые привлекают к городу внимание. Например, в 2016 году РМК организовывала в уральской столице боксерский бой за три чемпионских пояса между россиянином Сергеем Ковалевым и малавийцем Айзеком Чилембой — встреча признавалась главным поединком лета.

В 2017-м под Новый год Игорь Алексеевич подарил горожанам грандиозное световое шоу. Впервые жители увидели 3D-mapping — на протяжении всех каникул на фасаде мэрии Екатеринбурга двигались различные проекции. А в День Победы в 2018 году усилиями бизнесмена на Плотинке был создан иммерсивный спектакль «Театр Великой войны» — на глазах зрителей разворачивался один из эпизодов фронтового 1943 года.

Уникальный автомобиль придает статус городу Фото: Сергей Дианов, URA.RU

Один из последних примеров активности Игоря Алтушкина — покупка редкого Rolls Royce Wraith (стоимость — от 31 млн рублей). Бизнесмен привез в Екатеринбург суперэлитный автомобиль матового черного цвета, наглядно демонстрируя, что город остается экономической столицей Урала.

Как стало известно «URA.RU», одним из первых Игоря Алексеевича сегодня телеграммой поздравил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. В распоряжении агентства оказались выдержки из письма: «Поздравляю вас с днем рождения! Ценю наше плодотворное сотрудничество, направленное на социально-экономическое развитие Свердловской области, реализацию национальных проектов и программы „Пятилетка развития“, повышение уровня жизни уральцев. Благодарю за содействие в организации крупнейших международных мероприятий, таких как Всемирный боксерский форум и Чемпионат мира по боксу. Желаю вам новых успехов во всех созидательных начинаниях, крепкого здоровья, энергии, всего самого доброго».

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил именинника телеграммой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С теплыми словами к главе РМК также обратился владелец группы «Синара», президент Свердловского союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский: «Уважаемый Игорь Алексеевич! Вы — человек, пользующийся заслуженным уважением и авторитетом среди коллег и партнеров. Пусть ваш профессионализм, умение трудиться с полной отдачей, наряду с другими вашими деловыми и личностными качествами неизменно будут надежной опорой в решении стоящих перед вами масштабных задач и залогом дальнейших успехов в вашей повседневной работе. Позвольте пожелать вам неиссякаемой энергии, успеха во всех ваших делах и начинаниях, воплощения в жизнь множества планов и надежд. Счастья, здоровья и хорошего настроения вам и вашим близким!»

О лучших качествах Игоря Алтушкина говорит и Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл: «Игорь Алексеевич — базовый человек для нашего города, любящий его искренне. Настоящий русский, с добрым сердцем, с открытой душой, со стержнем в жизни. Спаси и сохрани его Бог со всеми его близкими на многая лета!»

«Уважаемый Игорь Алексеевич, примите самые теплые поздравления в честь вашего дня рождения! Мне бы хотелось пожелать вам новых ярких, успешных проектов и достижения всех поставленных целей. Вы человек, который объединяет и ведет за собой людей. Будьте здоровы и счастливы», — передал поздравления главе РМК директор фонда Святой Екатерины Александр Андреев.