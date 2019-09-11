10 сентября 2019
09 сентября 2019

Уральский экстремал утопил снегоход при попытке установить рекорд Гинесса. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Происшествие не остановило гонщикаФото: скриншот с канала «Механика» на YouTube

Попытка установить рекорд в дальности езды по воде на снегоходе, которую предпринял бывший сотрудник МЧС на Урале Дмитрий Швидченко, окончилась неудачей. Вместо 80 с лишним километров, необходимых для рекорда, снегоход уральца смог проехать по воде лишь пять км.

Впрочем, и этот результат экстремалы считают хорошим. «Три раза тонули, доставали, снова запускали, и снова делали попытки, — рассказал агентству организатор заезда и друг снегоходчика Иван Климин. — После глубины реанимируем снегоход за один час („пит-стоп“)».

Новость по теме
Уральцы попытаются установить рекорд езды по воде на снегоходе

По словам организатора, он вместе с другом не оставляет намерения все же установить рекорд, поэтому попытки покорить на снегоходе Белоярское водохранилище будут продолжены. «Выяснилась вероятная причина, почему у снегохода в процессе езды начинал некорректно работать двигатель, — говорит Климин. — Устраним эту проблему и снова начнем кататься».

Ранее «URA.RU» рассказывало, что бывший уральский сотрудник МЧС Дмитрий Швидченко вместе с друзьями-спасателями решил установить рекорд России и мира по длительности езды на снегоходе по воде. Текущий рекорд принадлежит снегоходчику с Байкала (около 80 км), а мировой рекорд в 2015 году установил норвежец Мортен Блиен — 212 километров.

Расскажите о новости друзьям
Хобби Общество Спорт
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...