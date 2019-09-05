Управлять снегоходом на воде непросто Фото: скриншот видео на канале «Механика», YouTube

На Урале бывший сотрудник МЧС Дмитрий Швидченко попытается установить рекорд России в дальности езды по воде на снегоходе. Заезд состоится 8 сентября на Белоярском водохранилище (старт — от спасательной станции в Заречном).

Сложность в том, что снегоход, хотя у него и есть лыжи, которые при движении держат на воде, все-таки не предназначен для езды по водоемам. «Вода попадает на ремень с вариатора, ремень начинает проскальзывать, скорость падает, „твердость“ воды пропадает и снегоход тонет. Зимой мы уже пробовали — снегоход тогда утонул на глубине 12 метров», — рассказал организатор заезда Иван Климин «URA.RU».

По его словам, Швидченко изобрел специальную защиту вариатора, а также систему «автоматического всплытия», но при попытке установки рекорда они использоваться не будет в целях облегчения снегохода. «Если все будет удачно, в конце Дима попробует специально утопить транспорт — посмотрим, как он будет всплывать», — говорит Климин. Зрительницу, которая придет на заезд в купальнике, организаторы обещают прокатить по воде на капоте снегохода.

Предыдущий рекорд России принадлежит снегоходчику с Байкала, проехавшему около 80 километров. Мировые достижения ощутимо выше: в 2013 финн Антти Холмберг проехал 180 километров, а в 2015 норвежец Мортен Блиен — 212 километров. Но уральцы готовы потягаться и с ними. «Если побьем рекорд России — замахнемся на мировой», — обещает Климин.