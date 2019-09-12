Губернатор ставит точку в битве челябинских кланов

Алексей Текслер прекращает войну группировок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 12 сентября завершается подготовка списков будущих депутатов гордумы. На заседании политсовета «Единой России» в Курчатовском районе будут согласованы списки кандидатов. По данным «URA.RU», ни одна из группировок не сможет усилить свое влияние. Это требование врио губернатора Алексея Текслера.

В думу должны попасть Иван Клушин, Сергей Селещук, Илья Мительман, Александр Драганер, Эмиль Абубакиров, Дмитрий Григорчик и Татьяна Чилимская. Спикером райсовета оставят Вячеслава Ершова. Решение утвердят на партийных конференциях, а 19 сентября на первой сессии райсовета — списки депутатов в думу и спикеров. Уже известно, что Мительману, который претендовал на пост спикера или первого вице-спикера будущей думы, придется довольствоваться ролью рядового городского депутата.

«Это наказание за его войну на выборах с Андреем Барышевым, — рассказал „URA.RU“ собственный источник. — Барышев также теряет влияние. По требованию Текслера, с клановостью в городе покончено». По словам источника, на мандат депутата гордумы также претендовал Эмиль Гималов, но его кандидатуру заблокировали силовики.

Дума формируется из 49 человек, по семь от каждого района. Политсоветы шести районов уже состоялись. Самые неожиданные результаты в Ленинском, где Станислав Мошаров, руководивший гордумой двух созывов, отказался от места в думе. В Металлургическом и Калининском отказали соратникам депутата Госдумы Владимира Бурматова.

Первая сессия думы, где изберут спикера, по кандидатуре которого идут консультации, состоится 1 октября. Эта же дума будет избирать мэра Челябинска.