В сосисках нашли кишечную палочку

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На мясоперерабатывающем предприятии. Магнитогорск, продукты, еда, сосиски, упаковка, мясокомбинат
Три марки сосисок были занесены в черный списокФото: Илья Московец © URA.RU

Эксперты «Росконтроля» обнаружили в сосисках кишечную палочку, а также незаявленную в составе свиную шкуру. Таков результат исследования семи разных марок сосисок «Венских».

«В двух образцах были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Это стало одной из причин добавления этих образцов в черный список», — сообщается на сайте «Росконтроля».

В большинстве исследованных образцов обнаружились ингредиенты, не указанные в составе. Так, в сосисках двух марок содержится свиная шкура. Также эксперты обнаружили в одном образце наличие куриной ДНК, не заявленной в составе. В результате исследования сосиски трех марок были занесены в черный список «Росконтроля», сообщает LIFE.

Ранее «URA.RU» сообщало, что специалисты экспертного центра союза потребителей «Росконтроль» обнаружили в филе трески двух российских марок повышенную концентрацию мышьяка.

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