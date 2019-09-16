В сосисках нашли кишечную палочку

Эксперты «Росконтроля» обнаружили в сосисках кишечную палочку, а также незаявленную в составе свиную шкуру. Таков результат исследования семи разных марок сосисок «Венских».
«В двух образцах были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Это стало одной из причин добавления этих образцов в черный список», — сообщается на сайте «Росконтроля».
В большинстве исследованных образцов обнаружились ингредиенты, не указанные в составе. Так, в сосисках двух марок содержится свиная шкура. Также эксперты обнаружили в одном образце наличие куриной ДНК, не заявленной в составе. В результате исследования сосиски трех марок были занесены в черный список «Росконтроля», сообщает
Ранее «URA.RU» сообщало, что специалисты экспертного центра союза потребителей «Росконтроль» обнаружили в филе трески двух российских марок повышенную концентрацию мышьяка.