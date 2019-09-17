16 сентября 2019

На Урале сын убил мать, которой отказали в помощи полицейские. СКРИН

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Акция правозащитника Льва Пономарева у здания ФСБ на Лубянской площади. Москва, полиция, шеврон мвд, полицейский шеврон
После отказа полиции помочь произошло убийствоФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Алапаевске (Свердловская область) мужчина убил свою мать. Ранее в полиции отказались вмешиваться в семейные разборки, не найдя в жалобах на избиения женщины события преступления.

Об истории сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин. По его словам, в конце апреля жительница Алапаевска поделилась с ним, что некий Дмитрий Кротов на протяжении 20 лет терроризировал их дом, в том числе обещал «взорвать газ», а также регулярно избивал родную мать и угрожал ей убийством. Парламентарий написал заявление в прокуратуру, которое было спущено в алапаевскую полицию, однако в возбуждении дела было отказано.

1 сентября 57-летняя мать Кротова скончалась от побоев, сообщил депутат. При этом сам Кротов не заключен под стражу.

В пресс-службе ГУ МВД «URA.RU» пообещали предоставить комментарий позже.

В возбуждении дела отказали из-за отсутствия события преступления
Фото: Дмитрий Ионин, facebook

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