В Алапаевске (Свердловская область) мужчина убил свою мать. Ранее в полиции отказались вмешиваться в семейные разборки, не найдя в жалобах на избиения женщины события преступления.
Об истории сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин. По его словам, в конце апреля жительница Алапаевска поделилась с ним, что некий Дмитрий Кротов на протяжении 20 лет терроризировал их дом, в том числе обещал «взорвать газ», а также регулярно избивал родную мать и угрожал ей убийством. Парламентарий написал заявление в прокуратуру, которое было спущено в алапаевскую полицию, однако в возбуждении дела было отказано.
1 сентября 57-летняя мать Кротова скончалась от побоев, сообщил депутат. При этом сам Кротов не заключен под стражу.
В пресс-службе ГУ МВД «URA.RU» пообещали предоставить комментарий позже.