Борющимся с геями проректором УрГЭУ уже интересовалась прокуратура

Проректор УрГЭУ Роман Краснов, ставший героем скандала с отчислением студента из-за его сексуальной ориентации, ранее уже привлекал внимание СМИ. В социальных сетях учащиеся вуза вспомнили, что в 2017 году Краснов подозревался в заключении госконтрактов с родственниками.
«Уже видимо забылась новость двухлетней давности, о том, что Краснова уличили в заключении госконтрактов с родственниками, — написал подписчик одного из студенческих пабликов. — Когда УрГЭУ извинится перед парнем, которого они затравили, и публично объявит о сворачивании практики слежки за студентами?»
В 2017 году «URA.RU» сообщало, что УрГЭУ заключило два контракта на «производство пропагандистских или рекламных кинофильмов» и на «услуги по копированию видеозаписей» с ООО «Творческое объединение „Глобусфильм“». Источники агентства говорили, что одним из учредителей общества был отец Романа Краснова — Валерий Краснов. Сам проректор с 2002 по 2010 год работал редактором творческого объединения.
По данным агентства, по вскрытым фактам проходила прокурорская проверка. Роман Краснов тогда говорил «URA.RU», что госзакупки были законными, хотя и не стал комментировать родственные связи. Сейчас проректор попросил направить письменный запрос в вуз, ответ на него пока не поступил.
Ранее руководство УрГЭУ заподозрило одного из студентов в нетрадиционной сексуальной ориентации. Учащийся рассказал журналистам, что Роман Краснов потребовал от него забрать документы из вуза, так как он «порочит имя института». Сегодня в вузе заявили, что считают недопустимым участие студентов в группах с ЛГБТ-тематикой.