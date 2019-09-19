В Челябинске обстреляли машину главврача

Полиция проверяет инцидент с расстрелом автомобиля челябинского врача Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске неизвестные обстреляли автомобиль главврача детского травмпункта по проспекту Ленина, 38. На борту машины остались следы от полутора десятков пуль, предположительно пневматического пистолета, сообщил «URA.RU» один из очевидцев.

В пресс-службе управления МВД по Челябинску подтвердили факт инцидента, но не стали раскрывать детали до окончания проверки. «В отделе полиции „Центральный“ зарегистрировано обращение по факту повреждения автомобиля. По этому факту проводится проверка», — отметили полицейские.

На звонки корреспондента «URA.RU» в приемную главврача никто не ответил.