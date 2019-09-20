Минздрав раскрыл данные по заболеваемости раком мозга

В год первичную опухоль мозга фиксируют у 13-14 россиян на 100 тысяч человек Фото: Илья Московец © URA.RU

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В России первичная опухоль головного мозга регистрируется у 10-13 человек на 100 тысяч человек каждый год. Такими данными поделился профессор Антон Зайцев, глава отделения хирургии МНИОИ имени П.А. Герцена (структура Минздрава РФ).

«В России наиболее распространенная первичная опухоль головного мозга — глиома — возникает с частотой в 10-13 случаев на 100 тысяч населения в год», — приводит РБК слова Зайцева. Медик добавил, что около трети глиом изначально относятся к третьей или четвертой степени тяжести. А глиобластому, опухоль четвертой степени злокачественности, регистрируют в трех случаях на 100 тысяч человек.

По данным эксперта Российского общества клинических онкологов Григория Кобякова, в год первичные опухоли головного мозга фиксируют у 23 россиян на 100 тысяч населения. «Злокачественные опухоли составляют чуть более 30%, или от 9,5 тысяч до 10,5 тысяч новых случаев в год», — сказал специалист в беседе с RT.

Ранее глиобластому выявили у актрисы Анастасии Заворотнюк. По словам журналистов, после рождения третьего ребенка у артистки обнаружили рак мозга четвертой стадии. Позже стало известно, что в начале этой недели Заворотнюк перенесла трепанацию черепа, уточняет «Утро.ру».