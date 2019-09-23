22 сентября 2019
21 сентября 2019
20 сентября 2019
19 сентября 2019

Мошенники нашли оригинальный способ обмана югорчан, которым грозит лишение прав

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соцсети. Екатеринбург, планшет, вконтакте, социальные сети, apple
«Вернуть» права можно за 30 тыс. рублей. Предложения мошенники делают через соцсети.Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Югорчанам, которым грозит лишение прав за нарушение ПДД, в соцсетях пишут мошенники, предлагая вернуть документы без решения суда. «URA.RU» известно минимум о двух подобных случаях, при этом схема всегда одинакова.

«Или два года лишения или 30 тыс. рублей. Если работаем, то сегодня нужно произвести оплату (пока в конторе тихо). Тут „легалом“ никак, только слив материалов дела», — пишут аферисты жертвам через соцсети.

Оригинальным в полиции называют не само предложение, а способ поиска жертвы. Через открытую базу данных суда, злоумышленники находят фамилии и инициалы подозреваемых: тех, кому грозит лишение прав. Затем мошенники ищут фигуранта дела в соцсетях и вступают с ним в переписку, давая рекомендации. Заканчивается переписка передачей данных пластиковой карты, на которую нужно перевести деньги. В окружной полиции сообщили, что о таком способе обмана давно не слышали.

«Этот вид мошенничества не новый, а возрожденный. Больше двух лет назад был задержан житель Сургута, который именно так и делал», — добавили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре. В пресс-службе суда ХМАО не смогли оперативно дать комментарий по поводу использования их информации в мошеннических схемах: там не ответили на звонки журналиста агентства. Направлен официальный запрос.

Ранее «URA.RU» писало, что жертвой мошенников стала пресс-секретарь директора департамента здравоохранения ХМАО Елена Вторушина. Мошенники, получившие контроль над instagram-аккаунтом, собирали деньги на лечение больного ребенка.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...